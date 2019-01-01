拜仁大手笔砸18岁小将 切尔西恐难续约U17冠军

蓝军18岁的奥多伊如今正站在命运的十字路口，德甲卫冕冠军已经再一次将他们的报价提高到了3000万镑。

根据够力足球的消息源，为了将18岁的切尔西小将奥多伊带回安联球场，拜仁方面已经将报价提高到3000万镑。

在去年12月第一次报价后，这已经是拜仁第三次与切尔西就奥多伊的转会问题进行接触。不过奥多伊的未来目前仍是个未知数，因为蓝军本身也有意与这位天才球员续约。

本赛季开始前，切尔西就为奥多伊提供了一份5年的合约，不过这位小将十分谨慎，他希望先了解自己在萨里麾下能够获得的比赛时间。

年轻球员想要在前那不勒斯主帅萨里的首发阵容中获得一席之地绝非易事，赛季至今，奥多伊只有6次上场记录。

而拜仁给出的舞台显然要宽广得多，主宰边路多年的罗贝里组合已经能够确认将在这个夏天解散，18岁的奥多伊将有望成为南部之星新的依仗。

除了拜仁之外，包括尤文，皇马和多特在内的数家豪门，都对奥多伊表示出了兴趣。

奥多伊目前与切尔西的合同将在今年6月进入最后一年，如果他拒绝续约，切尔西就必须考虑提前将他出售，而拜仁如果愿意继续等待，那么转会价格肯定还有谈判余地。

此前萨里在与水晶宫的比赛后就曾表示，即便是获得世界冠军的英格兰U17成员，也很难获得上场机会。

切尔西主帅这样说道：“我知道他是很出色的球员，很有潜力成为顶级球员，但现在他必须进步。拿球的时候他很出色，但无球状态下，他还必须提高自己的走位意识。”

“作为一个边锋，他在防守方面也要提高，但他有潜力成为很重要的球员，不仅仅在英格兰，也是对全欧洲而言。”

“在欧洲，很少有18岁一下的球员可以在这个级别的联赛中有8次出场。我认为奥多伊能够获得6到7场比赛机会，我认为他真的很幸运，不他不是幸运，他是优秀。”