拜仁垂涎蓝军小将一心期待更多英超上场机会

随着大量来自国外的兴趣，这位年轻的边锋希望在斯坦福桥得到更多的机会。

尽管得知了德甲豪门拜仁对他的兴趣，卡勒姆·哈德森-奥多伊希望他在周六切尔西2:0战胜诺丁汉森林的足总杯比赛中的表现能为他赢得更多的首发机会。

在法布雷加斯上半场罚失一球后，比赛的下半场，这名18岁的边锋助攻了莫拉塔的两个进球，使得切尔西取得了比赛的胜利。

够力足球了解到，本赛季只在萨里手下的英超赛场上获得42分钟比赛时间的哈德森-奥多伊，得到了拜仁提供的一份价值3000万英镑（3750万美元）的报价。

这位英格兰u19国脚是切尔西在这场足总杯第三轮比赛中发挥最好的球员之一，当被问及他的表现是否会帮助他进入萨里的一线球队时，哈德森-奥多伊告诉记者：“希望如此，希望如此。你永远不会知道。”

“能有机会上场比赛，帮助球队取得我们应得的胜利，我感到非常自豪。”

“我们踢得很好，我们的心态很好，我们配得上赢得这场胜利。莫拉塔在进球方面做得很好，我们作为一个团队都很努力，我们理应赢得比赛。”

在战胜森林队的比赛中，哈德森-奥多伊发挥了重要作用，在切尔西右路给对手造成了很大的麻烦，他两次助攻莫拉塔进球，成为十多年来蓝军第一个参与进球的青年球员。

他自己也有射门，但被对手门将卢克·斯蒂尔扑出，他说切尔西的坚持不懈的精神是在萨里指教下的一种典型品质。

“如果我们没有进球，我们就会继续前进，不断推进，直到进球。我认为我们踢球的方式显示了继续前进的欲望，机会就在眼前。有时候只是需要更加耐心。”

“希望今天展示了我们为什么做得这么好。我为创造历史而自豪，但这不仅仅是我个人的事，也是球队的事。”

在为切尔西踢完可能是个人在蓝军的最后一场比赛后的法布雷加斯含泪告别了比赛，同时也表示支持哈德森-奥多成为世界最顶级的球员之一。

法布雷加斯告诉媒体：“他拥有在世界足坛取得成功的一切条件。”

“我曾亲口告诉他，如果他不能成功，我会很失望，因为他是那种你可以预见的——可以成为世界级球员的天才之一。”

“他是一个谦虚的男孩，他喜欢踢足球，希望他真的能很快做到。”