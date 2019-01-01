拜仁否认穆勒一月离队传言：我们已是伤兵满营

这名前锋已经回到了首发阵容中，尽管有报道称曼联想签下他，但俱乐部仍然希望留住他。

拜仁慕尼黑体育主管哈桑·萨利哈米季奇说托马斯·穆勒不可能在一月份离开俱乐部。

这位30岁的前锋本赛季在安联球场的作用有限。在连续四场德甲比赛担任替补后，穆勒在周六的比赛中首次打满90分钟，帮助球队以2-1战胜柏林联合。

穆勒这个月承认他对自己的处境不满意，并暗示他可能离开俱乐部，因为有报道称曼联和国际米兰想签下他。

“如果教练组认为我是未来的替补，我将不得不考虑我的情况。”他说：“我太有野心了，不能不这么做。”

但是萨利哈米季奇很快就否认了关于这名德国前锋的猜测，他暗示当转会窗口打开时，他们不会让任何关键球员离开。

“这是一个你想写的故事（卖走穆勒）。我们有两名球员（聚勒和埃尔南德斯）缺阵数月，而你却试图让我们卖掉一名球员。没有理由这样做。”他告诉天空体育。

萨利哈米季奇的言论再次传达了拜仁首席执行官鲁梅尼格的信息。鲁梅尼格两周前曾表示，他“无法想象”穆勒会很快被出售。

“托马斯和拜仁之间的关系是完整的，他仍然是我们俱乐部的重要一员。”他告诉周日世界报。

他们都在对阵柏林联合的比赛中首发，而不是被挤到边路去适应库蒂尼奥，萨利哈米季奇相信他们可以配合得很好。

“库蒂尼奥在利物浦踢左路，他可以踢不同的位置。当然他喜欢打中场。穆勒和库蒂尼奥都是顶级球员。”

帕瓦尔和莱万多夫斯基的进球帮助拜仁在周六拿下3分，科瓦奇的球队目前排在第三。