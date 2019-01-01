拜仁后卫博阿滕前伴侣控告其故意伤人

这名31岁的男子于今年2月被起诉，但法院仍在调查是否继续起诉。

慕尼黑地方法院检察官对拜仁慕尼黑后卫博阿滕提出攻击指控。

指控称，博阿滕对已经交往了10年的前伴侣施暴。

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检察官安妮·雷丁(Anne leding)向SID证实，对博阿滕的调查始于2018年，并于2019年2月提出了指控。

雷丁说:“自2018年秋季以来，慕尼黑检察官一直在收集证据准备起诉杰罗姆·博阿滕(Jerome Boateng)，因为他危险伤害他人身体。2019年2月11日，经过广泛调查，慕尼黑地方法院对他提出了指控。”

检察官补充说，警方还在调查两周前发生的另一起事件。

雷丁说:“此外，警方目前正在调查另一起对同一受害人造成的人身伤害的案件。”

尽管这些指控是在2月份提起的，但法院仍在进行“中间程序”，目前正在进行进一步调查，以确定法官是否会承认这些指控。

检察官办公室表示:“我们无法理解，为什么法庭要等这么久才对起诉书做出决定。”

与此同时，代表博阿滕的律师事务所发表了一份声明，驳斥了这些指控。

“这是私人问题，基本上是基于第三方未经证实的指控。”

博阿滕和他的伴侣在一起10年了，有两个孩子。

这位31岁的后卫自2011年从曼城回到家乡德国后就一直效力于拜仁慕尼黑。

博阿滕为俱乐部和国家队赢得了许多荣誉，包括7次德甲冠军，2013年的欧冠和2014年德国世界杯。

2016年，博阿滕被评为德国足球先生，但今年早些时候，德国在2018年世界杯小组赛中令人震惊地出局后，他与马茨·胡梅尔斯(Mats Hummels)和托马斯·穆勒(Thomas Muller)一起被德国国家队除名。

在俱乐部层面，博阿滕的上场时间有所减少，在周一转会窗口关闭之前，他差点转会去到尤文图斯。