拜仁名宿：巴萨表现一般 多特才是获胜热门

这位世界杯冠军表示，西甲冠军很可能会在本赛季第一次看到莱昂内尔·梅西出场，但他们仍然处于劣势。

前德甲冠军奥拉夫·托恩表示，巴塞罗那目前的表现“一般”，多特蒙德显然是即将到来的欧冠对碰中的热门球队。

两队在各自的国内联赛中都遭遇了开局的挫折，巴萨在西甲联赛中四战仅两胜，排名第五，而多特蒙德在最近的国际比赛日之前以1-3负于升班马柏林联合。

尽管如此，多特蒙德调整了回来，在最近的一场比赛中以4-0大胜勒沃库森，而巴萨则在周末以5-2大胜瓦伦西亚。

尽管莱昂内尔·梅西本赛季还没有出现在巴萨的赛场上，而且很可能会出现在威斯特法伦，但1990年世界杯冠军成员托恩相信主队将在周中取得胜利。

“多特蒙德在欧冠开局有一项艰巨的任务，但我想说的是，他们在对阵巴塞罗那的比赛中仍然是获胜热门。”53岁的托恩在《踢球者》专栏中写道：“西甲冠军在周末以5-2击败瓦伦西亚——没有梅西——但我认为他们目前的表现还算一般。巴塞罗那仍在努力找回他们的特点。在主场开始他们的欧冠赛季是一个美好的机会，获得一个爆炸性的开局，并在与拜仁慕尼黑和RB莱比锡的冠军争夺中获得更多动力。”

拜仁已经统治了德国顶级联赛很长一段时间了，托恩很高兴看到多特蒙德和莱比锡有望把拜仁压下去。

“我认为这是美好的，我希望这些球队在赛季的很长一段时间里继续为冠军而战。”他说：“胡梅尔斯转会到拜仁最大的竞争对手对拜仁没有好处，这让多特蒙德的防守得到了以前所缺乏的稳定性。我认为（RB莱比锡的挑战）令人耳目一新。很明显，如果有任何一支球队有足够的实力惹恼拜仁和多特蒙德——那不是门兴格拉德巴赫，不是勒沃库森，不是法兰克福或沃尔夫斯堡——那就是莱比锡。唯一的问题是，我觉得莱比锡缺少一个真正优秀的防守中场。从这个意义上说，我认为多特蒙德和拜仁更有可能赢得德甲冠军。”