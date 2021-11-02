拜仁助力中国欧盟商会与国家体育总局达成合作

北京时间2021年11月1日，中国国家体育总局和中国欧盟商会签署了一份为期五年的合作协议，承诺双方在发展体育活动、促进体育相关产业和活动方面进行合作。

（从左至右依次为：中国欧盟商会主席伍德克、中国国家体育总局副局长李颖川以及欧盟商会体育论坛主席鲁文·卡斯帕）

中国欧盟商会全力支持国家体育总局“体教融合”战略，以促进青少年健康发展。为此，欧盟商会成立了体育论坛，探索欧盟与中国在体育和商业层面的全新合作领域。为实现该目标，体育论坛将与总局合作，促进欧洲和中国体育产业的公司和品牌之间的互动。

体育论坛将举办包括研讨会在内的系列活动，并与地方政府合作，举办长期的体育和教育活动，以造福公众和社会发展。体育论坛旨在增强中国现有学校和社区实施体育项目的能力，涵盖个人和团队运动、普通健身、体育教育和健康教育。

“欧洲的价值观源于在公平的环境中公开平等竞争，” 中国欧盟商会主席伍德克表示，“我们的合作协议表明，我们致力于继续与中国合作，推动在体育和商业领域的公平竞争。”

欧盟商会体育论坛主席鲁文·卡斯帕说：“我们很高兴这项协议的签署将使欧洲体育公司、政府机构和中国社区更紧密地联系在一起。我们的目标是鼓励更多的年轻人过上更健康的生活，同时学习尊重公平竞争和拥抱多样性。”