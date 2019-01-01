拜仁冬窗引援不利？名宿：人太多反倒不好

尽管许多拜仁球迷对于俱乐部在夏窗的操作颇为不满，但球队名宿奥根塔勒认为，引援不足也有一定的“好处”。

在上海东方绿洲的校园足球夏令营总营中，拜仁名宿，90年世界杯冠军，德国队前国脚奥根塔勒接受了够力足球的专访。

当被问及他眼中足坛近30年来发生的重大改变，奥根塔勒说道：“第一是足球越来越偏重身体，第二是好球员越来越贵了。你看现在3000万以下就很难买到像样的好球员。”

奥根塔勒是90年世界杯帮助联邦德国加冕世界杯冠军的重要功臣，而过去的近30年，他见证了整个足坛的风云变化，却仍然保持了一颗充满热爱的红白之心。

“首先世界杯不是每次都能夺得的，能够成为世界冠军是至高无上的荣誉。但因为我在拜仁服务了很多年，所以拜仁对我来说的意义甚至超过了国家队。”

不过，今年夏窗拜仁的引援一直进行得磕磕绊绊，直到本周才完成了一笔佩里西奇的租借转会，这引起了球迷的巨大不满。不过奥根塔勒从另一个角度分析了这一情况可能带来的后果。

“球队阵容太庞大的话，球员们的不满情绪会更多一些，因为很多球员可能上不了场会不高兴，相比之下，除了门将之外阵容有个十七八个人的话，获得的机会更多，就更加团结。但多条战线作战，可能有两三个人一受伤的话，问题就会存在。”

“转会市场还没结束，也很难说最后会引进哪些球员，但如果是阵容相对单薄的情况下，对于俱乐部的青训球员来说是很好的机会，因为拜仁在过去这些年在青训方面也投入了很多资金，也希望青训球员能够得到机会去锻炼。”

虽然拜仁在2013年之后就再没能拿出像样的欧冠成绩，但作为名宿，奥根塔勒还是肯定了南部之星的整体竞争力：“德甲这些年，大家已经习惯了就是拜仁和多特两支球队。”

“但在欧冠，的确竞争会越来越激烈，拜仁是输给了最后的冠军利物浦。大家都希望拜仁能够进入四强或者夺冠，但这样子拜仁的竞争对手就不仅仅是多特，还有意甲西甲英超的那么多球队，这种情况也很正常，拜仁还是尽可能地在欧冠层面保持住了稳定性。”

奥根塔勒的整个职业球员生涯都是在拜仁度过的，并且作为助教辅佐过数位拜仁主帅，但他也非常理解目前球员频繁转会的情况。

“很难解释为什么会出现这样的情况。对于拜仁来说，之前能够比较稳定是因为有自己培养出来的五六个球员，比如穆勒，通过他们来组建球队，他们都能在球队效力很长时间。但现在这样的球员非常的少，现在球队更为国际化。”

明年，德国队还将迎来欧洲杯大考，球迷们必然对俄罗斯世界杯上小组出局的世界冠军们既期待又担心。

但奥根塔勒强调：“其实也不用太过于担心。因为大家已经习惯了德国队能够在世界杯欧洲杯取得很好的成绩，但这就是一次意外情况，这也有很多原因，包括球员慢慢变老，包括关于土耳其总统的一些风波，都会影响到球队，包括球队小组赛有些轻敌。但这都是偶然的情况，我并不认为德国足球出现了大的问题。”

“从我自己的经验来说，86年和90年的世界杯是不一样的。86年的世界杯球员个人能力很强，而90年是真正作为一个团队，这是他们能够夺冠的一个原因，所以凝聚力，团队精神对于大赛取胜是很重要的。”

除了世界杯冠军以外，德国出名帅也是世界足坛一道靓丽的风景线。包括成功兑现三年为利物浦带来冠军的克洛普，以及目前执教大巴黎的图赫尔，还有曾将霍芬海姆带入欧冠的莱比锡主帅纳格尔斯曼都是教练团队不容忽视的新兴力量。

也曾拿起过教鞭的奥根塔勒认为，这些主帅的成功还要归功于从青训开始的层层历练：“主要还是在青训这块。不管是克洛普，图赫尔或者纳格尔斯曼，都是从青训一步一步走出来的，包括他自己，他在担任助理教练之前也是和盖德-穆勒一起做了一个赛季的青训教练。因为德国青训的水平很高，也使得越来越多的教练能够培养出来。”

德甲新赛季将在本周末拉开大幕，拜仁首轮客场对阵柏林赫塔。

奥根塔勒也说出了自己对于球队新赛季的期待：“（德国杯）首先超级杯在德国并不是那么重要，更重要的还是看联赛。上个赛季半程拜仁一度是落后9分，但最后还是追了回来。如果不是站在拜仁的角度而是站在德国足球的角度，联赛竞争越来越激烈是好事，大家就会更关注德国足球，希望不仅是拜仁和多特，甚至有五六支球队共同来争夺冠军。而且拜仁不仅要在联赛中做好，我也希望拜仁不要在1/8决赛就被淘汰，而是能走得更远。”

“有一些年纪小一点的德国孩子，出生以来就只见过一个德甲冠军就是拜仁，所以对他们来说德甲冠军就是拜仁慕尼黑。”