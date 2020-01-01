拜仁再出手 在切尔西机会寥寥的奥多伊下一站会是哪里？

这位19岁的新星在从新冠禁赛回归后只为切尔西首发出场了一次，而在今夏引援后，他的出场顺位进一步被降低。

卡勒姆·哈德森-奥多伊这个赛季的开始就像上赛季结束一样:在替补席上看着其他人成为切尔西进攻端的主角。

这并不是这位年轻球员在与蓝军签下5年续约合同时所能想象到的。

奥多伊庆祝了在卡拉宝杯第三轮对阵格里姆斯比城的比赛中进球，庆祝自己在儿时起就效力的俱乐部生涯，这一切都表明铁卫天才新星已经从跟腱断裂的伤病中恢复。

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不过12个月过去了，巴恩斯利将在周三的联赛杯资格赛中前往斯坦福桥客场挑战切尔西，而哈德森·奥德伊则发现自己正处在一个意料之外的十字路口。

这位19岁的球员将自己的未来托付给切尔西的决定在俱乐部内部得到了广泛的赞扬，在弗兰克·兰帕德的劝说下，他最终选择了拒绝了拜仁慕尼黑，这家德甲霸主曾对其产生了浓厚的兴趣。

事实上，在签下续约合同的六个月之前，当时的奥多伊发现自己在萨里手下得到的出场机会极为有限之前，他曾主动提交过转会申请。

拜仁愿意支付超过3500万英镑的费用将这名少年带到慕尼黑安联球场，并在他与西伦敦豪门的合同进入最后一年时允许向其提供10号球衣。

得益于其在青年队的出色表现，除了南部之星，巴塞罗那、皇家马德里、多特蒙德和比利亚雷亚尔也对哈德森·奥多伊表现出了浓厚的兴趣，尤文图斯和RB莱比锡也对他进行了考察。

甚至有德国媒体曾报道称，尽管拜仁签下了勒罗伊·萨内，但奥多伊的未来依旧可能会与这家德甲豪门联系在一起。

自从各支球队从新冠禁赛归来之后，奥多伊只为切尔西首发出场了一次，更为讽刺的是，在对阵拜仁的比赛中，兰帕德曾试图扭转首回合0-3的不利局面，但未能成功。

在过去的三个月里，这位英格兰国脚只在球场上踢了203分钟。

维尔纳、哈弗茨和齐耶赫的到来，以及在上赛季最后几周找到最佳状态的普利西奇，这似乎进一步压缩与降低了奥多伊的出场时间和出场顺位。

在这种情况下，奥多伊可能会再度成为全欧各支豪门的争抢的目标，与他有关的转会新闻不可能消失。

“我一直在说他需要日复一日的专注于训练，他需要在每天的训练中表现出色。这样当机会出来的时候，他就有可能会出场，比如说明天，他就将参加对阵巴恩斯利的比赛。”兰帕德在周二下午表示。

“他必须利用每一分钟来展现自己，无论是在带球还是其他情况下，他要展现出他能为球队做些什么，这就是奥多伊现在需要做的事。得益于他出色的天赋，他在职业生涯早期就有了重大突破。不过他之前遭遇了伤病，而现在我想看到他再创辉煌。”

“奥多伊是一个年轻的球员，之所以有很多关于他的讨论就是因为他现在还处在发展阶段。因此对于他的转会传闻，我并没有什么可说的，如果这里面有什么内幕，我并不知情。”

一些人认为，哈德森·奥多伊在5月份违反了防疫规定，这可能是他之所以联赛恢复后缺乏上场时间的原因之一，这位边锋陷入了强奸丑闻，尽管在一个这些指控被撤销。

不过这一切只是推测，比如对比梅森·芒特，这位切尔西球星也曾在禁赛的最初几周被指控藐视自我隔离的防疫规定，但他依旧获得了不少出场期间。

芒特是一位中场球员，但他却被兰帕德视为比奥多伊更适合的边路球员，他的出场顺序也领先于自己的这位同胞。

当哈德森·奥多伊签下了一份12万周薪的新合同时，很多人并没有想到这位小将的未来会陷入如此困境，他在新赛季的头两场比赛中总共只上场了10分钟，这意味着他在兰帕德麾下的地位并不高。

在对阵巴恩斯利的杯赛中，兰帕德选择对自己的锋线进行轮换，这意味着奥多伊将得到更多的出场机会，不过他是否能够证明自己应该得到更多的出场机会还有待观察。

如果奥多伊无法得到足够多的出场机会，那么拜仁肯定会很乐意再度出手，让他在安联球场延续自己的职业生涯。不过在新赛季将其外租进行锻炼也在兰帕德的考虑范围之内，他的经纪人将在下周与切尔西负责人进行会面，以讨论讨论英格兰国脚目前的情况以及他在兰帕德手下的定位。