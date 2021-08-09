拜仁体育主管：我们当然在关注哈兰德 不然就太业余了

这位拜仁主管承认俱乐部对多特蒙德的高效前锋很感兴趣

拜仁慕尼黑体育主管哈桑-萨利哈米季奇证实，俱乐部对签下哈兰德很感兴趣。

哈兰德被广泛认为是他这一代里最有才华的年轻前锋，自2020年1月从萨尔茨堡红牛加盟多特蒙德以来，他在德甲和欧冠联赛中都产生了巨大的影响。

这位21岁球员的表现吸引了无数欧洲顶级俱乐部的注意，现在萨利哈米季奇承认拜仁正在考虑用一大笔钱收购这位挪威人。

萨利哈米季奇告诉SPORT1：“这可能是全世界都想要的顶级球员，我们当然也在关注，不然的话我们就太业余了。”

哈兰德至今为多特蒙德在各项赛事中出场60次，轰入惊人的60球，帮助球队连续两个赛季进入德甲前四，并第五次获得德国杯冠军。

其中，哈兰德有40个进球出自德甲联赛，这位前萨尔茨堡球星还在10场欧冠比赛中打进12球。

上周末，多特蒙德迎来新赛季首场比赛，哈兰德上演帽子戏法好戏，帮助球队在德国杯首轮3-0击败威斯巴登。

最近几个月，切尔西、皇家马德里和曼联都和哈兰德传出了绯闻，但多特蒙德一再强调他们不会在今夏出售这名球员。

多特蒙德总经理瓦茨克在7月底重申了俱乐部的立场，他告诉记者：“我很清楚哈兰德将留在多特蒙德，我想每天都这么说，但似乎没有人真正去听，因为我每周都听到新的传闻。”

拜仁可能会在转会市场关闭前试探多特蒙德的决心，但哈兰德在与威斯巴登的比赛后明确表示他对目前的环境很满意。

哈兰德说道：“我很自豪能成为这支俱乐部的一员。我很自豪能成为多特蒙德的一员。”