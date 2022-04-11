拜仁传奇罗本完成人生第一次马拉松：一点也不好玩

拜仁慕尼黑传奇球星罗本在上周末完成了他人生的第一次马拉松，他将这次经历描述为"不好玩"，同时表示"我成功跑完了马拉松，但也就这样了"。

罗本拥有21年辉煌的球员生涯，曾在格罗宁根、埃因霍温、切尔西和皇家马德里效力，2009年他加入拜仁，在那里他赢得了8个德甲冠军和1个欧冠冠军。

当他在安联球场的合同于2019年到期时，荷兰人回到了格罗宁根，并在两年后宣布退役，现在他已经在业余时间开始了跑步。

罗本是上周末参加鹿特丹年度马拉松赛的数千人之一。

这位38岁的前荷兰国脚与前奥运速滑运动员埃尔本-温尼玛斯一起完成了比赛，成绩为3小时13分40秒。

罗本感谢了鹿特丹街道两旁的众多观众，但也承认他并不觉得自己的第一次马拉松经历很愉快。

"不好玩，这真的不好玩。我成功了，但也就这样了。我经常深入敌方后防线，不得不经常与对手缠斗，但这也是一场真正的战斗，"这位前荷兰国脚告诉当地媒体Rijnmond。

"边上的观众对你帮助很大。感谢大家，这让我度过了难关。在开始时，我有点专注于时间，但到了某个阶段，你就把这抛诸脑后。”

"接下来就是关于坚持下去，并进入我的第一次马拉松。然后你注意到这样的运动对你的身体有什么影响，但我成功了。"