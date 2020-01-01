拜仁以租借形式签下皇马后卫奥德里奥佐拉

这位24岁的西班牙国脚在伯纳乌失宠后，成为了汉斯·弗利克在一月转会窗口的第一笔签约。

拜仁已经完成了与皇家马德里后卫阿尔瓦罗·奥德里奥佐拉的租借合同，合同直到本赛季末。奥德里奥佐拉周二抵达德国，并在周三宣布转会前与德甲冠军进行了体检。

西班牙国脚本赛季在伯纳乌的出场排名下滑，齐达内本赛季只派他上场5次。

欧德里奥佐拉上一次代表一线队出战是在去年12月，当时皇马在冠军联赛中战胜了布鲁日俱乐部，不过自从10月19日输给升班马的马洛卡后，他就再也没有在西甲联赛中出场过。

据报道，这名右后卫于2018年夏天从皇家社会俱乐部转会马德里，当时的转会费是4000万欧元(3540万英镑/ 4680万美元)，人们还认为他将能成为达尼·卡瓦哈尔在西班牙首都马德里的长期继任者。

他在为13次欧洲冠军效力的第一个赛季就出场22次，打进了一个球，但总的来说，他很难让自己成为一线队的主力。

拜仁首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格在一份声明中说：“经过内部讨论，我们决定满足主教练汉斯·弗利克对后防加强的要求，并一起决定引进阿尔瓦罗·奥德里奥佐拉。”

“我们对这一承诺感到非常高兴，并感谢皇马俱乐部的负责人进行了友好合作的讨论。”

拜仁体育总监哈桑·萨利哈米季奇补充道：“我们相信奥德里奥佐拉的能力会帮助我们的球队。我很高兴我们找到了一个像他一样的后卫。”

据够力足球周二的报道，马德里也收到了塞维利亚和毕尔巴鄂竞技对这名24岁球员的租借邀请，而这名球员也已经明确表示他可以在今年一月暂时离开。

这一消息引起了拜仁的注意，他们曾试图从多特蒙德签下哈基米，但却遭到了拒绝。

奥德里奥佐拉成为了拜仁在一月转会窗口的第一笔签约，尽管他们在本月早些时候的确宣布他们已经达成协议，沙尔克门将亚历山大·纽贝尔将在赛季结束后自由转会加入他们。

弗利克的球队将在周六主场迎战沙尔克，届时他们将面对未来的门将，而奥德里奥佐拉也将在租借加盟后首次代表俱乐部亮相。

拜仁目前在德甲积分榜上排名第二，落后领头羊莱比锡四分，他们正在努力追求国内联赛的第八个冠军。