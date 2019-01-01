拜仁仍在等待出价曼城边锋萨内：一切都未所知

主席鲁梅尼格已经做好了等待的准备，以便从英超冠军那里得到他在夏天窗口期间的这个目标。

拜仁慕尼黑主席卡尔·海因茨·鲁梅尼格坚称，关于传闻中的曼城边锋勒罗伊·萨内的转会一事还没有任何决定。

今年夏天，这位德国国脚一直是人们热议的话题。据报道，德甲冠军对他感兴趣，他在英格兰的未来也受到了密切关注。

尽管上赛季曼城三冠王的战绩辉煌，但这位23岁的球员一直被传要回到他于2013年的沙尔克开始的职业生涯的德国家乡。

拜仁一直与这位出生于埃森的前锋联系在一起，他在英格兰西北部的短短三年时间里赢得了5座国内奖杯，但他们还没有对这位2017-18赛季PFA年度最佳年轻球员做出明确的打算。

鲁梅尼格在接受德国《图片报》采访时坦率地承认，任何涉及萨内的潜在交易都有待解决。

他说：“在这个问题上没有什么最终决定。”

当被问及这位球员即将参加在中国举行的英超亚洲杯是否会给拜仁赴美之旅带来更多的麻烦时，鲁梅尼格同样平静地回答。

“肯定会有一段距离。但这不是问题。”他指着自己的手机说。

鲁梅尼格坚持认为，虽然萨伦伯格仍然是拜仁的目标，他有可能取代上赛季末离开的边锋里贝里和罗本，但这在很大程度上是一个“等着看”的问题。

他补充说：“他(萨内)想在假期里考虑自己的未来。”所以我们必须等待，看看是否有进展。我们已经准备好了。”

“转会窗口将一直开放到9月2日。什么都还没有决定呢。”

德国冠军还与巴塞罗那的登贝莱联系在一起，因为他们希望在新赛季开始前加强实力，法国国脚可能会因为安东尼·格里兹曼的加盟而另谋他处，后者有望在未来几天完成从马德里竞技的转会。

然而，前拜仁球星马特乌斯建议他的老东家不要签下登贝莱。原因是后者曾在2017年为离开多特蒙德而选择了罢训。