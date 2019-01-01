拜仁主席警告：诺伊尔不是首发就抵制国家队比赛

赫内斯威胁说，如果他的门将不再担任首发门将，他将阻止自己队中的球星前往德国国家队效力。

拜仁慕尼黑主席乌利·赫内斯警告德国不要选择特尔施特根替代诺伊尔，否则德国将失去安联赛场上的众多球星。

特尔施特根最近几周在巴萨的表现为他争取勒夫国家队首发阵容提供了强有力的理由。

德国2-4负于荷兰的比赛上，以及本月初2-0击败了北爱尔兰队的2020年欧洲杯预选赛上，这位27岁的门将被迫坐在替补席上。当他回到诺坎普的时候，特尔施特根的挫败感沸腾了。

特尔施特根公开表达了他的不满，声称他为了进入勒夫的球队已经“竭尽全力”，而诺伊尔则批评了他的同胞在这个问题上的直言不讳。

媒体随后对这一事件进行了反复报道，但赫内斯彻底否认了这名拜仁头号门将可能很快就会被踢出国际赛场的说法，甚至威胁要抵制比赛。

拜仁主席告诉《图片报》：“我们永远不会接受特尔施特根取代诺伊尔成为一号门将。(如果拜仁得知这样的变动后)，我们将不会再派遣任何球员进入国家队。”

这家德国媒体随后询问了德国战车的技术总监奥利弗·比尔霍夫，是否对赫内斯的言论感到担忧。他回答到：“不会。根据国际足联的规定，无论如何，俱乐部都有义务将球员送进国家队。”

本赛季到目前为止，特尔施特根在巴萨的表现一直很有活力，最引人注目的是上周在冠军联赛在威斯特法伦球场0-0战平多特蒙德。

这位红蓝军团门将被广泛认为是足球界最优秀的门将之一，但自从2012年在德国首次亮相以来，他只代表国家队出场22次。

同时，诺伊尔继续在国际赛场上享受勒夫的全部信任，尽管他在拜仁度过了不稳定的一年。

然而在过去，这位德国主帅并不害怕对表现不佳的球星进行裁员，像博阿滕、穆勒和胡梅尔斯这样的球员都被裁掉了，并且将来也不会考虑再次招揽。

特尔施特根下一个证明自己的机会将出现在巴萨周六前往赫塔费的比赛中，而诺伊尔将回到拜仁客场挑战帕德伯恩的德甲联赛。