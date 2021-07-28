拜仁主席：莱万未来两赛季绝对会留在拜仁 甚至可能续约更长时间

拜仁高层坚称这位波兰前锋不会在合约到期前离队

拜仁俱乐部主席赫伯特-海纳表示，莱万多夫斯基绝对会在拜仁再效力两个赛季，他坚称这位与切尔西传出绯闻的波兰锋霸是非卖品。

最近几周，媒体盛传切尔西将在今夏引进莱万多夫斯基，据了解，蓝军主帅图赫尔非常渴望在新赛季开始前为球队引进一名新的中锋。

据够力足球报道，切尔西已经要求被告知这位32岁前锋在拜仁的最新动态，但海纳并不担心这位球队核心会在2023年合约到期之前离队。

当被问及切尔西对莱万多夫斯基的兴趣时，拜仁主席告诉够力足球：“首先，在我看来，莱万多夫斯基是世界上最好的前锋。我们很高兴他在我们的球队当中。”

“他还有两年合同在身，他绝对会在拜仁履行完合同。几周前我已经说过，我甚至可以想象他续约留队更长时间，他会履行自己的合同。”

“接下来的两个赛季，他绝对会在拜仁慕尼黑效力。”

哈兰德被认为是莱万多夫斯基的替代者，因为这位波兰国脚已经接近35岁，但海纳也排除了在这个阶段引进哈兰德的可能性。

当被问及拜仁是否会让哈兰德成为球队下一任9号球衣的主人时，海纳回答道：“不会。就像我说的，莱万肯定会在接下来的两个赛季继续为拜仁效力。然后我们才会寻找他的继任者。”

海纳对莱万多夫斯基的立场并不令人惊讶，因为这位经验丰富的前锋在进攻端并没有下滑的迹象。

上赛季，莱万为拜仁出场40次，打进48球，其中在德甲打入41球，帮助球队夺得九连冠，同时打破盖德-穆勒保持了49年的德甲单赛季进球纪录。

海纳还透露，拜仁计划在本周与基米希和格雷茨卡展开续约谈判，前者合同还剩两年，后者合同只剩不到12个月，并与曼联传出了绯闻。

海纳说道：“正如你们所知，他们在欧洲杯后去了度假，昨天才回到训练当中。现在我们有时间和他们谈谈，希望下周就能展开续约谈判，俱乐部会和他们达成协议的。”