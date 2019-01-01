拜仁主席矛头直指瓜帅：他可能不知道萨内情况

德国冠军球队并没有放弃签下这名边锋的愿望，但是他们承认交易还远未敲定。

拜仁慕尼黑首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格表示，瓜迪奥拉不应该如此迅速地打消德国队从曼城签下萨内的希望。

巴伐利亚球队公开表示希望在新赛季开始前将这位23岁的边锋带回德甲。

鲁梅尼格在5月份宣布，在罗本和里贝里离开后，德国冠军球队将在这个夏天“尝试”签下萨内。

曼城正试图说服这位前沙尔克球星签下一份新合同，然而瓜迪奥拉本周表示，他的前东家还没有与他接触。

他告诉记者:“很长一段时间拜仁都在谈论他们的兴趣，但是萨内是我们的球员，希望他能在下个赛季，再下个赛季，下下下个赛季继续留在这里。”

但是鲁梅尼格说拜仁把理萨内带到安联球场的希望还没有结束，正如他所暗示的那样，瓜迪奥拉可能还不知道会发生什么。

“我不知道佩普是否知道俱乐部里发生了什么。不知道。我们等着瞧吧。”他告诉《图片报》。

“如果有什么要宣布的，我们就会宣布，但也已经不远了。”

瓜迪奥拉曾多次表示，他希望萨内能留在英格兰，但本周他暗示，如果萨内愿意，他将被允许离开。“这是他的决定，这和桑乔的情况一样。我们想要他，我们付出了一切，但最后，如果他不想要，你又能做什么？什么都不能。”

据报道，曼城要求至少9000万英镑(1.12亿美元)的转会费，但按照拜仁的标准，他的工资要求过高。

6月，拜仁主席赫内斯承认这笔交易对他的球队来说可能太昂贵了，他说：“你必须有点怀疑。这不大可能奏效。这是关于总数的，它们太疯狂了。”

萨内与曼城的合同还有两年，在上赛季瓜迪奥拉的球队赢得了国内联赛的三冠王的过程中，他出场47次，在各项赛事中攻入16球。