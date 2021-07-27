拜仁主席海纳：莱万未来两年哪也不会去

今年夏天，拜仁进行了俱乐部高层的交接。海纳和卡恩正式接替鲁梅尼格和赫内斯，成为了球队新的话事人。

在拜仁云夏季行的活动当中，主席海纳接受了Goal中文站的采访。他谈到了自己和卡恩搭档能给俱乐部带来的好处，也谈到了球迷们关心的几位关键球员的合同问题。

传奇队长卡恩在拜仁的地位毋庸置疑，而土生土长的巴伐利亚人海纳，来到拜仁之前，曾在宝洁和阿迪达斯从事了多年的管理工作，所以他相信自己长期积累下来的管理知识，加上卡恩专业的足球知识，会是很完美的组合。

海纳说道：“我相信我和奥利弗（卡恩）的组合是很理想的。因为首先卡恩之前是个很棒的职业球员，他很了解俱乐部，也很了解足球。而我过去在阿迪达斯和宝洁也积累了丰富的管理经验。所以我认为足球知识和管理知识的组合，会非常棒。我们都很喜欢彼此，也很了解彼此。所以我们也很荣幸能够在世界上最大的俱乐部中担任这样的职务。”

由于疫情原因，几乎所有俱乐部的财务状况都受到了一定程度的影响，拜仁也不例外。但就在去年，南部之星还为新援萨内和埃尔纳德斯开出了高额薪资。这也令人产生担忧，其他存在续约问题的球员，比如基米西和格雷茨卡，是否也会要求提高薪资水平。

海纳对此表示：“众所周知，拜仁有很多远大的目标。去年我们希望拿到欧冠冠军，我们希望连续第9次卫冕德甲冠军。所以我们需要最顶级的球员，你提到的萨内和埃尔南德斯，他们都是出色。想要好球员就得肯花钱。对于基米西和格雷茨卡也是如此，你刚才提到的这两位也非常优秀。当然他们也会想挣这份钱。我会与他们进行有建设性的对话。我们会确保我们下赛季的阵容可以支撑我们继续前进，帮助我们实现目标，包括德甲十连冠和欧冠。”

“他们都参加了欧洲杯，之后都享受了应有的假期。昨天他们才刚刚回到俱乐部参加训练课，我们有时间去和他们讨论续约的事。希望下周能有一些进展。”

而对于最近备受关注的莱万的未来，海纳也给出了明确的答案。此前莱万曾表示自己已经在拜仁获得了一切，而英超豪门切尔西也再次向这位波兰锋霸抛出了橄榄枝。

“首先，我认为莱万是世界上最顶尖的射手。我们很高兴能够拥有他。他还有两年的合同，未来两年他都会为拜仁效力。”

关于是否会考虑哈兰德作为莱万的继任者，海纳笑到：“不，就像我说的，莱万未来两年都会为拜仁效力，在那之后我们会再去寻找继任者。”