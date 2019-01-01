拜仁临时主帅弗利克证实：莱万腹股沟需要手术
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拜仁慕尼黑的临时教练汉斯·弗利克说，罗伯特·莱万多夫斯基需要进行腹股沟手术，但是这位前锋还没有决定什么时候做手术。
这名31岁的球员本赛季在德甲联赛中状态极佳，在16场比赛中打进20球。
然而，这位波兰队长需要进行一次手术来治疗他的伤病问题，据报道，他可能会在国际比赛日期间接受手术，因为他的国家队已经确保了2020年欧洲杯的席位。
在拜仁周六以1-5惨败给法兰克福队后，主管一线队的尼科·科瓦奇被解职，临时替代者弗利克证实莱万多夫斯基还没有确定进行手术的日期。
“我们在媒体上看到这个消息有点惊讶，但这是真的。他有问题，但他没有疼痛。
“他需要接受手术，但他会和我们医疗团队谈谈。他会仔细考虑是否要中断他现在的效力。”
“这是他的决定，我们会尊重他的决定，因为他对我们说非常重要。我们必须等待，看看什么时候比较适合，他会尽可能少地错过的比赛。”
弗利克确认他将在对阵奥林匹亚科斯的比赛中让托马斯·穆勒和贾维·马丁内斯上场，并一天假期后的周二的第一次训练课上针对后防进行训练。
“我们最近丢的球和巴耶恩的不一样。这是我们必须关注的。”
“我们练习了一些我们希望看到改变的东西，球队做得非常好。我不能改变一切——90分钟不足以改变整个球队，但这是关于态度的，也许在战术上改变一两件事情，强调一两件不同的事情。”
“我希望团队积极主动。当我们有控球和没有控球时，我们需要更强的防守。”
“自从我来到这里，我就被球队的天赋所吸引。他们有巨大的潜力可以发挥，但我们所看到的还远远不够。”