拜仁临时主帅弗利克证实：莱万腹股沟需要手术

巴伐利亚球队的临时教练确认波兰队长将会在某个时候接受手术来解决他目前的伤病问题。

拜仁慕尼黑的临时教练汉斯·弗利克说，罗伯特·莱万多夫斯基需要进行腹股沟手术，但是这位前锋还没有决定什么时候做手术。

这名31岁的球员本赛季在德甲联赛中状态极佳，在16场比赛中打进20球。

然而，这位波兰队长需要进行一次手术来治疗他的伤病问题，据报道，他可能会在国际比赛日期间接受手术，因为他的国家队已经确保了2020年欧洲杯的席位。

在拜仁周六以1-5惨败给法兰克福队后，主管一线队的尼科·科瓦奇被解职，临时替代者弗利克证实莱万多夫斯基还没有确定进行手术的日期。

“我们在媒体上看到这个消息有点惊讶，但这是真的。他有问题，但他没有疼痛。

“他需要接受手术，但他会和我们医疗团队谈谈。他会仔细考虑是否要中断他现在的效力。”

“这是他的决定，我们会尊重他的决定，因为他对我们说非常重要。我们必须等待，看看什么时候比较适合，他会尽可能少地错过的比赛。”

弗利克确认他将在对阵奥林匹亚科斯的比赛中让托马斯·穆勒和贾维·马丁内斯上场，并一天假期后的周二的第一次训练课上针对后防进行训练。

“我们最近丢的球和巴耶恩的不一样。这是我们必须关注的。”

“我们练习了一些我们希望看到改变的东西，球队做得非常好。我不能改变一切——90分钟不足以改变整个球队，但这是关于态度的，也许在战术上改变一两件事情，强调一两件不同的事情。”

“我希望团队积极主动。当我们有控球和没有控球时，我们需要更强的防守。”

“自从我来到这里，我就被球队的天赋所吸引。他们有巨大的潜力可以发挥，但我们所看到的还远远不够。”