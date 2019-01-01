拜仁与萨内经纪人会面商讨 但不会在一月行动

这位德国国脚仍然是德甲冠军的头号目标，但是转会可能要等到夏天。

够力足球和SPOX了解到，拜仁慕尼黑已经与顶级足球经纪人乔瓦尼·布兰奇尼就他们正在进行的签下曼城边锋勒罗伊·萨内进行了讨论。

德甲豪门仍然有信心将这位德国国脚带回他的祖国，尽管由于他的伤病问题，明年一月不会有新的转会。

萨内仍然是拜仁的头号转会目标，他目前在英超冠军的合同将在2021年到期，人们期待他在2020年夏天转会。

拜仁的高层们最近被拍到与经验丰富的经纪人布兰奇尼会面，他们的首要任务是让拜仁引进萨内。

这位23岁的球员自从赛季开始就因为严重的膝伤而被排除在大名单外，尽管他在之前的赛季中意外地发现自己已经失宠了。

然而，作为德国最耀眼的年轻球星之一，拜仁被认为希望围绕他打造自己的球队，此前他已经成为瓜迪奥拉的关键球员。

斯特林和贝尔纳多·席尔瓦的出色表现意味着萨内的机会减少，尽管他在47场比赛中攻入16球，18次助攻。

他的肢体语言被认为是导致他失宠的原因之一，这种失宠始于他没有入选去年俄罗斯世界杯德国队的大名单，不过一位前教练最近为他辩护说，他被“误解了”。

随着瓜迪奥拉承认他会为他的离开感到“难过”，萨内的转会计划成为了今夏流传时间最长的绯闻之一。

然而，即将离任的拜仁主席乌利·赫内斯最近证实，尽管他受伤了，他仍然有兴趣签下萨内。

如果转会继续进行，这可能意味着萨内将与莱万多夫斯基和德国队友格纳布里组成锋线三人组，这两人本赛季的状态都惊人的稳定。

克林斯曼最近说萨内和格纳布里将会为他们的国家队“撕碎每一个对手”，拜仁球迷将会非常高兴看到在俱乐部层面上的复制。