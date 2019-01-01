招手打出租车 狼队想要切尔西外租射手

狼队有兴趣签下目前被切尔西租借在维拉的前锋亚伯拉罕。

亚伯拉罕本赛季在20场比赛中为迪恩·史密斯的球队攻入16球。他本赛季被切尔西租借至阿斯顿维拉，但可以被召回，然后在一月再次租借出去。

史密斯在昨天2-2战平QPR后表示，他并不担心失去亚伯拉罕，如果亚伯拉罕或切尔西想在结束在维拉的租借期，他会感到“惊讶”。

然而，随着狼队准备对这名21岁的球员提出实质性的报价，亚伯拉罕很难拒绝加盟英超上半区的诱惑。

目前还不清楚狼队是打算现在就把亚伯拉罕买断，还是打算先租后买，但是很明显他们很想在这个月就把亚伯拉罕带到莫利纳球场。

劳尔·希门尼斯迄今为止以6个进球和5次助攻的出色表现引领了球队的进攻，但在博纳蒂尼两个月没有上场的情况下，墨西哥人在狼队锋线几乎没有队内竞争对手。

任何可能的交易都将对维拉造成严重的打击，毕竟他们离升超附加赛还有5分距离。

切尔西主教练萨里最近表示他不想让亚伯拉罕这个月回到斯坦福桥，并且表示他不需要另一个前锋。

亚伯拉罕在2016/17赛季被租借到布里斯托尔城，在41场联赛中攻入23球，其中包括在对阵狼队的两场比赛中攻入3球。

上个赛季，他在英超联赛中没能重现那种状态，他被租借到斯旺西，在31次出场中只打进5球。

然而这个赛季他在维拉的状态让狼队确信他可以为球队贡献进球，而狼队目前最大的弱点就是临门一脚的把握能力。