拖得住曼城夺得了冠-丁丁：红军真加冕 也是应该的

这位比利时中场相信，只要利物浦维持住现在的状态，他们就值得拥有本赛季的联赛冠军。

利物浦本赛季至今只丢过一场比赛，本月早些时候他们1-2不敌瓜迪奥拉的球队。在还剩15轮比赛的情况下，卫冕冠军曼城目前仍落后榜首球队利物浦4分，而就在去年12月初，蓝月亮与红军在积分榜上还是易位而处，并且彼时双方的分差一度达到5分。

不过，曼城的确在2011-12赛季经历过以89分的高分屈居次席的尴尬。所以德布劳内相信，如果利物浦能够做得比曼城更好，他们就能够夺得联赛冠军。

这位曼城中场告诉记者：“你只能接受这一结局并且表示‘我们收获了一个不错的赛季，但有人做的比我们更好’然后祝福他们。”

“我们会尽我们最大的可能做到最好，但如果最后利物浦的积分更多，那也是他们应得的。”

“显然你永远会渴望赢得一切，但如果你作为一个得到了90个积分的亚军，你也没什么可多说的了。”

“那肯定也有运气的成分在里面。如果你期待胜利，那好运是必须的，你还需要好的状态，每个人都要参与其中。是所有因素最终促成结果。”

上一轮联赛，这两支球队的运气都不算差。利物浦4-3击败水晶宫，而曼城则是3-2战胜了哈镇。

德布劳内继续说道：“我们必须做好我们能做的，争取赢得更多的比赛。后面就只能看看会发生什么了。”

“现在有两支球队，还算上热刺（积51分排名第三），都在这个阶段取得了很多分数。”

“这很不容易，因为在之前的很多赛季，你已经领先后面的球队10到12分了，但这个赛季分差很小。我喜欢这样，我喜欢更有挑战性。”

本周曼城需要接受卡拉宝杯，足总杯和联赛的洗礼，而克洛普的球队赛程就相对轻松，他们直到1月30日，才会迎来主场对阵莱斯特城的联赛。