拔得头筹 尤文超越欧洲群雄 主导今夏转会市场

这支创纪录的意大利冠军球队今夏的表现令人印象深刻，这凸显了曼联等俱乐部的困境。

当尤文图斯在周二介绍拉比奥特时，他们正在确认签下了足球史上最炙手可热的自由球员之一。拉比奥特在曼联和巴塞罗那等俱乐部的转会名单上，但他最终还是选择了都灵。

这名前巴黎圣日耳曼中场球员是这支意大利常青冠军球队最近引进的一名顶级博斯曼球员，但有一种说法是，他甚至不是今夏引进的最佳球员。这一荣誉很可能属于前阿森纳球员拉姆塞，在新教练萨里的带领下，他将为尤文图斯的中场增添一些急需的活力。

但这两名球员都不是最强的，最好的尚未到来。还有德里赫特，他从阿贾克斯的7000万欧元转会至尤文图斯应该会被马上宣布。他作为新一代中最有前途后卫的地位与日俱增，他选择尤文的决定证实了其相信这家俱乐部是最适合自身发展的球队。

毫无疑问，曼联和巴黎圣日耳曼可以进行竞争，甚至可能在薪水和其他方面超过尤文，但这充分说明了尤文现在的位置，他们可以超过这些队伍，得到像德里赫特这样的球员。

与基耶利尼、博努奇和回归的门将布冯一起踢球，将使德里赫特里格特在防守方面得到更大提高，并让他做好准备迎接职业生涯下一阶段将带来的挑战。这三名球员——更不用说前途无量的后卫佩莱格里尼了——也许能在今夏所有顶级俱乐部中成为最出色的组合。

皇家马德里无疑是花费最多的球队，但是尤文的生意看起来是最聪明的，而且只花了像阿扎尔和约维奇这样的新银河战舰成员总数的一小部分钱。

尤文图斯已经在这里取得了8个联赛冠军，两次闯进欧冠决赛，有一个全新的球场——仅仅在降级后的12年里重新回到顶级行列。他们在如何在意大利球场内外做生意方面处于领先地位，并成为任何俱乐部争相效仿的模板。

他们不会从一个潜在的方案转向另一个，很少或根本不考虑接下来会发生什么，就像在老特拉福德发生的那样。它具有可持续性和清晰的蓝图，并渗透到俱乐部的各个方面。

尽管只要萨里还在尤文执教，他对收入的看法很可能会被咨询，但这位尤文图斯教练并不是唯一一个有权签约球员的人，内德维德和体育主管法比奥·帕拉蒂奇都有权操作，这是尤文图斯转会市场战略的基础。

尤其是帕拉蒂奇，他被认为是去年夏天签下C罗的幕后推手，当时前首席执行官朱塞佩·马洛塔对天价的转会费持保留意见。

马洛塔上个赛季离开了尤文，现在和孔蒂一起执掌国米，后者是他在尤文期间所层签下的教练。

尤文还没有结束。他们将目光转移到德米雷尔，后者是一名21岁的土耳其中卫，效力于萨索洛，备受看重。尽管德米雷尔可能会在即将到来的赛季中被租借出去，但交易有望很快得到落实。

另一名后卫克里斯蒂安·罗梅罗也可能会在接下来的几天内完成从热那亚加盟而来的转会。同样，在下个赛季他可能在其他地方发展，然后进入尤文一线队。

但最大的目标——绝不是一个无法实现的目标——仍然是博格巴，这是尤文图斯在2016年以1亿欧元的价格出售球员，之前他们免费签下前者。尽管他与曼联有合同在身，而且与皇家马德里有着密切的联系，但尤文图斯并没有放弃希望。

他们希望这个夏天能收回一些钱，赫迪拉、坎塞洛、曼祖基奇和伊瓜因都在寻找新的俱乐部。只要筹集到足够的资金，尤文就可以重新求购博格巴，甚至国米的伊卡尔迪。

今年夏天尤文延续了非常有效的转会政策，这一政策使俱乐部成为欧洲大陆最具组织性和前瞻性的足球企业之一。

当像曼联这样的俱乐部还在努力争取交易的时候——甚至在追逐技术总监的时候——尤文已经精确地规划了他们的路线。可以这样说，他们击败了曼联，抢夺拉比奥特、德里赫特，甚至博格巴。尽管两家俱乐部的营业额相差不到3亿欧元，但无论从字面上还是从象征意义上来说，他们都是不同的联赛。

在球场外，他们正在处理转会生意。但是尽管他们在意甲占据统治地位，他们在球场上的潜力还有待兑现。

上个赛季，尤文在欧冠中被阿贾克斯致命地揭露出他们压迫感的缺乏，因为他们有时看起来步伐缓慢，步履蹒跚。他们1亿欧元先生C罗在欧洲比赛发挥了自身的作用——他是唯一一个在淘汰赛中进球的尤文图斯球员——但在其他位置存在漏洞。

离任的主教练阿莱格里，因为他无法将球队从黑暗魔咒中唤醒，也无法在替补席上激发球员的作用。意甲对尤文图斯的挑战越来越少，他们把欧冠看作是对自身能力的真正考验。

作为一个粗略的晴雨表，表明尤文的进步速度有点慢。在过去的5个赛季里，他们已经赢得了两场决赛的出场机会，但是需要在比赛中表现更加稳定才能被认定位真正的伟大。

这将是萨里面临的巨大挑战，但他已经得到了所有的机会来完成这一任务，这要感谢俱乐部又一个精明的夏季转会窗操作。