拒绝转会阿森纳 曼联中卫愿留下竞争主力

曼联中卫拜利在索尔斯克亚麾下没能站稳脚跟，据悉阿森纳和法甲球队里昂有意在今夏为他提供合约，但是这位科特迪瓦国脚并不想放弃红魔生涯，他决心继续留在老特拉福德竞争主力。

北京时间4月27日，据《曼彻斯特晚报》消息，曼联中卫拜利并不想在今年夏天离开老特拉福德。

25岁的拜利上一次为曼联出场还是在3月份，当时曼联在欧冠八分之一决赛次回合中客场3-1逆转击败巴黎圣日耳曼，拜利在比赛上半时就因伤离场，此后他就再没有代表红魔出场过。

在3月23日进行的非洲杯预选赛上，拜利代表科特迪瓦国家队出战卢旺达，当时身穿9号球衣的拜利打入一球，但在一次争顶中头部受伤，出现脑震荡。据《曼彻斯特晚报》了解，拜利目前还未能完全恢复，无法参加训练。

自2016年从比利亚雷亚尔加盟曼联以来，拜利截止目前为红魔出场73次。他多次遭遇伤病困扰，在前任主帅穆里尼奥执教的最后阶段，就渐渐失去了主力位置。

索尔斯克亚接手曼联以来，拜利也没有给出能让主帅信服的表现。曼联在今夏面临艰巨的重建任务，拜利很可能不在索尔斯克亚下赛季的计划中。

此前有报道称，埃梅里希望能够将拜利带到酋长球场，而法甲里昂俱乐部也有意引进拜利。

不过拜利仍希望继续留在老特拉福德，他和曼联还有三年合约，他希望在下个赛季竞争主力，进入索尔斯克亚的首发阵容，并帮助曼联冲击冠军奖杯。