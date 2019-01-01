拒绝责怪球员 瓜迪奥拉：没有他们我就是瓜骗子

曼城遭遇了英超联赛的首场失利，落后领头羊利物浦5分。

瓜迪奥拉在2-3负于诺维奇后拒绝批评曼城球员，他说正是他们阻止了他被称为“瓜骗子”。

曼城的表现充斥着个人失误，这让人想起这位加泰罗尼亚人在英超的第一个赛季，当时他很难将自己的踢球风格融入球队。

这让他得到了“瓜骗子”（Fraudiola）的绰号，一些对手球迷称他的哲学在英格兰行不通，不像在西班牙和德国那样管用。

但是在连续两个赛季以高分夺得冠军之后，瓜迪奥拉坚持他不会开始怀疑球员的实力。

“他们给了我在英格兰所有的威望，第一个赛季我还是骗子瓜迪奥拉、瓜骗子。”他说：“在英格兰这样的比赛是不可能的，因为你需要铲球，你必须那样踢球——这些球员给了我这样的声望。现在全世界的人都说我是一个多么优秀的主帅——这是因为他们，不是因为我。”

输给新升级的诺维奇是他们自1月份输给纽卡斯尔以来的第一次英超失利，导致他们落后领头羊利物浦5分。

但是瓜迪奥拉把责任归咎于他的战术决定和个人失误，而不是缺乏精神，而在圣詹姆斯公园的比赛中缺乏这种精神。

“和纽卡斯尔的比赛完全不同，那场我们进了一个球，但我们忘记了怎么踢比赛，（对诺维奇的比赛）这没有发生，”他补充说：“我们的前场战术并不明确，或者我们犯了个人的错误，但我对此负有责任，但这是比赛的一部分。有时这种情况会发生，球员们知道没有必要告诉他们或看一些片段。现在在更衣室里，他们知道他们必须改进，否则就不可能争夺冠军。”