拒绝落井下“石” 索斯盖特为斯通斯辩护

曼城后卫斯通斯的两次失误导致了英格兰在欧国联半决赛的失利。

英格兰主帅加雷斯·索斯盖特在后卫约翰·斯通斯犯错导致英格兰输球后，立即站出来为他辩护。

英格兰和荷兰以1比1进入加时。在加时赛中，荷兰队的两粒进球都是斯通斯的犯错打进，因为他在本方后场丢球。但是索斯盖特拒绝谴责这位曼城后卫的注意力不集中。

“转身杀了他们很容易，”索斯盖特在赛后说：“但我们有一些后卫，他们准备在世界上很多后卫都不敢这样做的地方带球，这是我们进步的基石。我们必须继续这样做，但是我们当然不能再犯我们曾经犯过的错误。”

索斯盖特在斯通斯的问题上说：“他知道我在这里支持他。我知道他将会受到批评，但是他这个赛季的结局很艰难，因为他没有经常在俱乐部踢球。我们仍然认为他是我们最好的中后卫。他有巨大的能力和潜力成为一名顶级球员。但他在赛季末几乎没有踢过足球，随着比赛的进行，他的锐利度和疲劳无疑是今晚比赛的因素。”

这位25岁的球员确实在赛季末失去了瓜迪奥拉的青睐，从3月份开始，他只参加了三次联赛。索斯盖特承认，如果他继续被排除在首发阵容之外，他在英格兰的位置可能会受到考验。

他补充称:“我认为，我们必须等待，看情况会如何发展。赛季初，他参加了所有的大型比赛。到最后情况并非如此，但这确实是我们不得不处理的一系列艰难选择问题之一。”

当被问及在荷兰比赛中斯通斯的替代者时，索斯盖特排除了乔·戈麦斯，指出他刚从利物浦的欧冠决赛中归来，并声称迈克尔·基恩还没有参加过大型比赛的经验。

“他没有打过这样的比赛，”索斯盖特这样评价基恩：“我认为斯通斯和哈利·马奎尔是我们最好的两个人，我必须在他们困难的时候支持他们。”

到目前为止，斯斯通代表英格兰出场38次，攻入两球，代表英格兰出战2018年世界杯。