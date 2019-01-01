拒绝续约 来日方长 布冯考虑远离足球圈一年

这位41岁的门将透露了他拒绝在巴黎圣日耳曼的“诱人报价”——再效力12个月的原因。

由于不想坐在替补席上观看比赛，布冯拒绝了巴黎圣日耳曼队开出的第二个赛季的高薪合同，他可能要远离足坛一年。

意大利传奇人物布冯在法国的处子赛季结束后离开了法甲冠军球队。

这名41岁的球员同意不会再续约12个月，尽管他有机会在王子公园获得续约的选项。

布冯在意甲豪门尤文图斯效力了17年，自那以后，他就被传将回归前俱乐部帕尔马，而据报道，葡超球队波尔图正在考虑他作为卡西利亚斯的潜在替代者。

但这位世界杯冠军对执教或担任足球总监的兴趣意味着，他并不急于决定下一步的行动。

“巴黎圣日耳曼5个月前告诉我，下个赛季我将成为第二门将。”布冯告诉《罗马体育报》。

“我有很多时间来考虑这件事，我得出的结论是，这并不适合我，所以我放弃了很多钱和一年的合同。”

“他们的要求是完全合法的，可以理解的，也是一个有吸引力的提议。

“然而，在我41岁的时候，我有这种几乎是生理上的感觉需求。情感转化为能量，梦想，成为某物一部分的感觉。”

“今天，我发现自己的处境和去年夏天一样，处于一种非凡的平静状态，一种完全放松的状态，一切都是有可能的，一切都可能在12个月或15天内结束。”

“一些好的建议已经提出，但如果我没有正确的动机，我可以决定花一年的时间完全属于我自己。一年的教育学习时间。”

布冯在巴黎圣日耳曼的各项比赛中出场25次，帮助巴黎圣日耳曼夺得了法甲冠军，但在欧冠16强决赛中被淘汰出局，并在法联杯的四分之一决赛中被淘汰出局。他们也没能保住他们的法国杯的冠军，在决赛中输给了雷恩。