拒绝甩锅 金彭贝：巴黎战术没错 比赛的是球员

这名后卫认为，巴黎圣日耳曼球员在对多特蒙德的比赛中犯了错误。

金彭贝认为在巴黎圣日耳曼1-2负于多特蒙德的比赛中，球员们必须承担责任，因为托马斯·图赫尔的战术没有错。

图赫尔本场采用三中卫防守，马尔基尼奥斯、金彭贝和队长蒂亚戈·席尔瓦在后防，托马斯·默尼耶和库尔扎瓦有更大的进攻空间。

尽管内马尔打进了一个宝贵的客场进球，但这一举动似乎并没有带来什么好处，因为巴黎圣日耳曼还是输球了。

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然而，金彭贝并不想把责任推到主教练身上。

他告诉RMC体育：“这与战术无关，我们是比赛的一方。场上还是那些球员。”

“这取决于我们表现出我们的意志，并尽一切努力取得胜利。虽然我们输了，但我们在主场还有一场比赛。”

默尼耶和维拉蒂都将因为禁赛而错过第二回合，默尼耶认为疲劳是一个因素。

“我们认为（多特蒙德）防守有问题，但问题是我们没有创造很多机会。”默尼耶告诉BT体育：“这是我们的错。

“在最后20米，我们的动作不是很利索。我想你可以看到一点疲劳。从1月初开始，我们踢了15场比赛，你看到了。”

但默尼耶仍然认为巴黎圣日耳曼应该获得一场平局，他补充道：“这真的很困难，真的很紧张。上半场的体能要求很高。”

“也许我们应该打平，但多特蒙德真的真的很好。他们就像在家踢球一样，就像他们习惯的那样。”

“自从赛季开始，他们在主场一场都没输过。我们今天看到这很困难。”