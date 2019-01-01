拒绝毒奶 克洛普无视英超争冠已结束的说法

红军正在向英超冠军进发，但是他们的主教练并没有注意到周围的噪音。

利物浦主帅尤尔根·克洛普表示，在周四以4-0大胜莱斯特城后，他并没有注意到英超联赛冠军争夺战已经结束的说法。

第一名的红军在节礼日击败了第二名的莱斯特城，菲尔米诺梅开二度，詹姆斯·米尔纳点球命中，特伦特·亚历山大-阿诺德也有进球。

这场胜利给了利物浦13分的优势，尽管曼城可以在周四战胜狼队后将差距缩小到11分。

虽然利物浦是获得英超冠军的热门球队，但克洛普坚持认为在赛季剩下的大部分时间里，他并没有把一切都看得理所当然。

克洛普说：“说实话，我对冠军争夺战已经结束的说法非常不感兴趣。这是一场精彩的比赛。我们踢得很好，进了一些漂亮的球。我们不会听这些。我们只专注于下一场比赛。”

“我们仍然可以提高……我们如何管理比赛，如何防守上半场。但我们可以享受这场精彩的胜利。明天我们再开始。”

从来没有球队能在英超赛程过半是领先优势超过13分。上一支拥有这种优势的球队是1993-94赛季的曼联，红魔在那个赛季以8分的优势赢得了联赛冠军。

但是克洛普说他的球队没有注意到他们的领先优势，他们选择只关注下一场比赛。

“我可以自己写故事。”这位德国主帅说：“在英格兰足球史上，从来没有一支球队有如此大的领先优势，却失去了领先优势。我听起来这是消极的，我们为什么要考虑这样的事情呢？”

“我们专注于下一场比赛。在接下来的五场比赛中，我们将对阵狼队、谢菲尔德联、埃弗顿、热刺和曼联。老实说，这听起来一切都还不是定数。我们将努力确保我们为这些比赛做好准备。领先多少与我们无关。”