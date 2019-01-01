拒绝改口 科瓦奇：法兰克福的球迷就是这么棒

拜仁主教练在给法兰克福球迷贴上德甲最好的标签后拒绝让步。

尼科·科瓦奇说他将继续保持诚实，尽管他暗示前东家法兰克福拥有德国最好的球迷，这激怒了拜仁慕尼黑的支持者。

拜仁目前在德甲联赛中排名第二，他们在周中的德国杯中凭借格纳布里和托马斯·穆勒的进球才勉强2-1逆转波鸿，从而避免了主教练科瓦奇再遭口诛笔伐。

但是科瓦奇在赛后冒着被黑的风险发表了讲话，他谈到了拜仁的下一个联赛对手法兰克福的球迷。鉴于周四有机会纠正自己的言论，这位48岁的主教练选择捍卫自己对此类问题发表意见的权利。

“我在赛季初看了他们的三场（欧罗巴联赛）资格赛——有一些很棒的组织，我觉得很棒。”曾在2017-18赛季率领法兰克福夺得德国杯冠军的科瓦奇说：“我们也有很棒的粉丝。我感觉上个赛季，特别是在对法兰克福的比赛临近结束的时候，还有在杯赛上我的名字被唱出来的时候。我知道球迷对我们有多重要。我没有说我们有不好的球迷——他们也很棒。但总的来说，法兰克福有着不同于德甲其他任何地方的优秀而独特的气氛。我不会改变我自己或我的性格。如果诚实在这个时代已经不再受欢迎，我们可以把它收起来。我不会改变。”

科瓦奇对他的球员在波鸿赢球后的态度表示怀疑，现在他希望看到拜仁以更令人印象深刻的方式开始比赛。

“（波鸿）在40秒后获得了巨大的机会。我希望我的球队能在第一分钟就做好准备。我们知道我们有实力，但我们必须和别人一样努力。”

拜仁在各项赛事中都取得了三连胜，但却连续七场比赛丢球，而且像过去一样，他们一直难以控制比赛，这招致了俱乐部主席鲁梅尼格的批评。

自2008-09赛季以来，他们还没有在德甲前九场比赛中丢过更多的球，而科瓦奇正在寻找解决办法。

他说：“足球是一项注重结果的运动，但最好的组合是赢球和踢得好。我们现在做不到这样。我们必须从小胜中获得信心。如果你传丢了5次球，你就很难再给自己第6次机会，然后你的膝盖就会开始颤抖，所以你必须从一开始就试着找到节奏。”