拒绝抬价 索尔斯克亚呼吁球迷对转会耐心

红魔已经和哈利·马奎尔和布鲁诺·费尔南德斯联系在一起，他们的主教练强调他们在幕后工作很努力。

索尔斯克亚再次警告曼联没有“捷径”，尽管英超豪门仍然希望签下更多的球员。

曼联上赛季在积分榜上排名第六，这是一个艰难的赛季，他们落后冠军兼同城对手曼城32分。

丹尼尔·詹姆斯和阿隆·万-比萨卡分别从斯旺西和水晶宫加入了曼联的阵容，而俱乐部与其他许多球员联系在一起——最著名的是莱斯特城后卫哈利·马奎尔——保罗·博格巴和罗梅鲁·卢卡库等人也有可能离开。

索尔斯克亚仍然希望在他的阵容中有更多的球员，但是正如他在今年早些时候所做的一样，他再次要求曼联要有耐心来缩小与积分榜榜首的差距。

“我知道让球员签约加盟是很困难的。”红魔主教练说：“我们一直在做我们的工作。我们一直在寻找，确定球员。观察他们。但他们有俱乐部。我们考察了万-比萨卡和詹姆斯一段时间，最终他们都签约了。我们不会签下10个球员。这不是一个快速的解决办法。就像我对你们说的，我们正在做一两个（转会），我们仍然希望，但我也明白市场已经改变了。价格飙升。”

葡萄牙体育中场布鲁诺·费尔南德斯，纽卡斯尔的西恩·朗斯塔夫和拉齐奥的谢尔盖·米林科维奇-萨维奇也与英超豪门联系在一起。

曼联在转会市场上的做法不时受到批评，但索尔斯克亚表示俱乐部将保持耐心。

“我们和很多球员联系在一起。我相信你不会相信我们联系的每一个球员。但是我认为曼联有时候，因为财富的原因，也许我们不得不付出更多，更高的溢价来吸引球员，这就是我们所生活的世界。”我们已经花了时间，我们不会多付钱，但我们必须招到合适的人，合适的球员。”

周三，曼联将在珀斯迎战利兹联，这是他们第二场季前赛友谊赛。