拒绝安全球 巴克利：兰帕德让我多冒险

这名蓝军中场球员被推向前，并被要求在比赛中再进更多的球——就像他的教练作为一名球员所做的那样。

罗斯·巴克利透露了一些兰帕德的球员管理技巧，切尔西的新主帅要求这位英格兰国脚在球场上承担更多的风险，以增加更多的进球和助攻。

随着阿扎尔在夏天转会皇马，兰帕德需要替换这位比利时人的进球，他希望像巴克利这样的球员能进一步提高他们的比赛水平。这位身价1500万英镑(1800万美元)的前埃弗顿球员在季前赛表现出色，在过去两场比赛中攻入两球。

现年25岁的巴克利希望在下个赛季在他的新主帅的带领下达到更高的水平，他享受着和童年英雄一起工作的每一刻。

“作为一个九、十岁的孩子，你会得到球员的贴纸，所以从观看他的比赛到和他一起为英格兰踢球，然后让他担任教练……时间过得真快啊！这表明在足球中任何事情都有可能发生，”他说：“他一直在说‘在球场上表现自己，承担风险，不要太安全，射门，努力创造机会’。这是我能做的，也是他在训练和季前赛中对我的投入。几年前我和他一起为英格兰踢球的时候，我已经看到了他作为一名球员的能力。他把他作为球员时的职业道德带到他的管理层——我们一直都很努力。

“你不想在你的外壳下踢球。你有时想即兴发挥，抓住机会，让事情发生。这就是像我这样的球员，梅森，鲁本，当他回来的时候……这就是我们在球场上想要表达的。作为一名球员，你不能太担心你是否会冒险，是否会失败。你必须努力让事情发生，希望这能在球场上开始发生。我期待着碰碰运气。所有的管理者都是这样，但也有一些管理者喜欢纪律，这是我从以前的管理者那里学来的。关键是要取得正确的平衡，知道什么时候是冒险的最佳时机。”

自从加盟蓝军以来，巴克利一直穿着兰帕德的8号球衣，但在他的新教练的带领下，他的位置被进一步推到了10号位置。