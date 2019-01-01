拒绝再济贫 马奎尔：曼联可以击败任何对手

红魔中后卫相信如果他的球队能够保持稳定，他的球队将是英超联赛中最好的球队之一。

曼联在对伯恩利的比赛中取得了一场轻松的胜利，而中后卫哈利·马奎尔并没有低估这场胜利的重要性。

安东尼·马夏尔和马库斯·拉什福德的进球帮助索尔斯克亚的球队在来到兰开夏后全取三分，并使红魔在英超积分榜上上升到第五位。

马奎尔对这场胜利很满意，也对他和队友们的防守表现很满意。

“我们也许可以在下半场踢得更好，并将比赛扼杀，但这对我们来说是重要的三分。”他告诉英国电信体育：“我们是一支没有送出很多机会的球队，但是定位球和其他一些基本的东西曾让我们失望。很高兴来到这里，不失球并取得胜利。”

“在我们的日子里，我们可以打败任何人，但今年我们太不稳定了。我们在沃特福德根本没有表现，所以来到这里很重要，我们要打好基础，保持零失球。”

这是曼联本赛季第三次零失球，这意味着只要进一个球他们就能取得胜利。

拉什福德在下半场伤停补时阶段再进了一球。这是他本赛季的第12个进球，在射手榜上与丹尼·英斯和奥巴梅杨并列第二。

这位英格兰前锋的状态很好，他对他的队友马夏尔也有很高的评价，尽管他也认为他的球队本可以再多进几个球。

“我们本可以更冷静一些。”拉什福德告诉英国电信体育：“他们的中后卫每次都能把球顶走，这并不容易，但我们取得了胜利。”

“他（马夏尔）今天又很出色。对于前锋来说，没有什么比进球更重要了。希望这能让他保持高度的自信，这将一直持续到赛季末。”

曼联只比排名第四的切尔西落后一分，看来要对欧冠资格发起挑战了。