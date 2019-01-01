拒绝入坑 斯塔姆：纽卡夏天曾想请我执教

这位前曼联中后卫承认今年夏天喜鹊和他进行了接触，但是他们的报价来得太晚了。

亚普·斯塔姆透露，他拒绝了纽卡斯尔的邀请，后者希望他在今年夏天成为他们的主教练。

这位47岁的荷兰人，以在埃因霍温和曼联担任中卫而闻名，他拒绝了圣詹姆斯公园的报价，因为他已经和荷甲的费耶诺德签订了一份续约合同。

对他来说，在费耶诺德的生活并不是特别的顺利，在荷甲中，费耶诺德在10轮过后仅排第10。

与此同时，纽卡斯尔最终选择了史蒂夫·布鲁斯，尽管他们出人意料地战胜了曼联，但他们目前仍排在英超联赛第18位，深陷保级漩涡。

如果喜鹊表现得更果断些，本赛季他们本可能会被斯塔姆带领。

“我在费耶诺德签下合同几天后，纽卡斯尔联给我打了电话。”他在接受Voetbal International采访时透露：“所以这不是一个即刻的选择。我是个说话算数的人。这是美丽和光荣的，因为英格兰人显然知道我作为一个教练代表什么。”

斯塔姆的教练生涯是从雷丁开始的，他执教的第一个赛季就带队打入英冠附加赛决赛，但第二个赛季令人失望，球队在积分榜上仅排在第20位。

2018年底，他接管了兹沃勒，并帮助他们进入顶级联赛，并在第二年稳定保级。

他的成功让他转会到了费耶诺德，在那里他取代了范布隆克霍斯特，并带领球队在最后七场比赛中取得六场胜利，取得了第三名的成绩。结果，他得到了一份夏季续约合同，这也让他无缘回归英格兰足坛。

周四，斯塔姆将带领他的球队在欧罗巴联赛中对阵伯尔尼年轻人。