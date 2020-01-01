拒多特+2土超豪门 18岁天才这样登陆欧洲

这位年仅18岁的前锋吸引了不少欧洲豪门的注意，但最后他选择加入了以色列球队拉那那夏普尔。

皮特-奥拉瓦尔在2019年的U17世界杯上只花了21分钟就向世人宣告了他的存在。

尼日利亚的第三场小组赛中，奥拉瓦尔首发出场，这位前锋在上半场用一记华丽的弧线球左脚射门攻破了澳大利亚队的球门。尽管尼日利亚最终1-2遗憾告负，但奥拉瓦尔已经证明了自己的实力。

奥拉瓦尔身体素质出众，速度惊人，并且身高达到1米86，具备很强的争顶能力。媒体认为这位18岁的前锋可以与巴西传奇球星大罗纳尔多相提并论，两人在进球能力和技巧方面有可比较的地方。

其他球队

奥拉瓦尔以边锋位置出道，心中的偶像便是大罗，他也毫不掩饰自己试图追寻大罗脚步的想法。

在接受够力足球独家采访时，奥拉瓦尔表示，“我的偶像就是罗纳尔多。我喜欢他踢球的方式，速度很快，技巧很强，射门也力量十足。这些都是我拥有的特点。”

“我经常看罗纳尔多的比赛录像，努力训练争取有朝一日超过他。能够与他进行比较，我深感荣幸，我会继续做自己的。”

与很多尼日利亚球星一样，奥拉瓦尔的职业生涯是以牺牲教育换来的，他经常通过逃课的方式来参加当地草根球队的训练。

这样的行为显然让他的家庭颇为不满意，奥拉瓦尔的父母希望自己的孩子能够成为一名机械工程师。

奥拉瓦尔的父亲此前曾冲击职业足坛失败，他非常坚持教育的重要性，但经过劝说，他还是放儿子继续足球梦。奥拉瓦尔的父亲说：“一开始，我并没有把奥拉瓦尔当回事，我觉得他没什么天赋。可能，跟我之前当过球员有关。好几个教练到我家来劝我，但我很坚定。”

“奥拉瓦尔在学校的表现很差，但我认为让他退学去踢足球很不理智。很多年轻人都把大好时光浪费在了追逐足球梦上。”

“他非常内向，但踢足球的时候，就像完全变了一个人。看见他代表尼日利亚出战U17世界杯，并且对阵澳大利亚时进球，让我至今难忘。我觉得我像是在做梦。”

奥拉瓦尔的内向让他在加入特里普44时有些吃亏，教练认为这样的性格无法成为职业球员。不过，这种看法很快就得到改变，首秀9分钟他便两次破门。

特里普44教练奥库库这样回忆自己弟子的成长。“当奥拉瓦尔加盟特里普44时，他才14岁。他当时需要跟一线队一起踢球，因为U15队外出踢别的比赛了。”

“尽管他是在跟比自己年龄大的球员比赛，但他表现出了不俗的速度、技巧和身体状态，创造了很多得分机会。不过，他打入两球之后没有完成比赛，而是因伤被换下。”

“他跟着我训练了两个多月，我对他的技术能力非常吃惊。包括他的带球能力，以及进球的嗅觉。此外，他也是每个教练都想要的球员，他非常努力，可以胜任除守门员外的任何位置。”

从世界杯赛事回归之后，奥拉瓦尔获得了来自里尔、多特蒙德、安德莱赫特、贝西克塔斯、塞维利亚以及加拉塔萨雷的邀请。土耳其豪门加拉塔萨雷愿意支付50万欧元带走这位年轻人。

多特蒙德一度凭借培养年轻人的优势在竞争中领先，但奥拉瓦尔希望自己能够加盟一支马上可以成为一线队一员的球队。

他的教练奥库库回忆道，“多特蒙德的问题就在于不能保证奥拉瓦尔的出场时间，而我们也不想让他加盟一个出场机会很少的球队。”

“当然，多特蒙德实力非常强，也有着培养年轻人的完备规划。不过，如果你看看他们过往的阵容，你会发现很多球星最后是在其他球队才成名的。”

“对奥拉瓦尔来说，他还是个孩子，我们觉得让他去别的地方发展比较好。如果他以后能加盟多特蒙德，那肯定非常好。”

奥拉瓦尔最终选择了以色列次级别联赛拉那那夏普尔作为自己登陆欧洲足坛的第一站。

“这不是一开始的计划，但新冠肺炎疫情让情况出现了变化，因为很多欧洲俱乐部不愿意在试训之前就签下奥拉瓦尔。”

值得注意的是，像雅库布、恩耶马在内的尼日利亚球星都在以色列联赛中证明过自己，随后才登陆欧洲主流联赛。奥拉瓦尔希望能够通过这一次转会奠定自己发展的基础。

奥拉瓦尔的起步非常不错，他的首次友谊赛出场便打入了4粒进球，目前他正在等待一线队的首秀机会。

“奥拉瓦尔认为新的球队是自己新的起点，“一旦开始比赛，我想要得分的信念就会很坚定。我入选了俱乐部的青训队，我现在将会把精力集中在一线队上，科恩教练告诉我马上将有重磅赛事。”

“我希望能够保持进球的好运气。”

如果奥拉瓦尔能够继续他目前的势头，也许他能成为尼日利亚足球的新一代领军人物。