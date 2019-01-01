拒回皇马 穆帅：不会执教一支有主帅的球队

葡萄牙人在离开曼联后一直没有接手新的球队，但他并不打算来伯纳乌抢饭碗。

虽然在夏窗花费超3亿欧元引进了包括阿扎尔在内的一众强援，但伯纳乌新赛季的开局显然没有达到预期的效果。

在西甲赛场，他们第二三两轮接连战平巴利亚多利德和比利亚雷亚尔，造成了不必要的失分。而来到欧冠，本周中他们0-3被大巴黎轻松击败。

前皇马主帅穆里尼奥并不认为白衣军团现在面临着多么艰难的局面，毕竟这只是欧冠小组赛第一轮，并且他们目前在西甲中排在第三位，仅仅落后领头羊塞维利亚2分。

葡萄牙人告诉Deportes Cuatro：“他们第三还是第四？这很接近榜首。”

“这也没有多差。如果你实事求是地来看，如果你好好研究一下积分榜，他们就在那里。现在他们要打塞维利亚了，如果他们能赢，那么就能反超对手。巴萨还在他们后面，而他们前面的马竞也只领先1分。”

除了对旧主的信心，穆里尼奥还驳斥了关于自己有可能重返皇马替代齐达内的传闻。他还希望自己的法国同行能够在西班牙首都再次收获一个成功的赛季。

他继续说道：“现在有两种传言。一种，当有人讨论齐达内，他是我们中的一员，如果球队的战绩不佳，这种传言就会伤害我们。你必须忍受它。”

“齐达内一生都在从事足球工作，他知道这是怎么回事。另一种传闻则是把我的名字加了进去，我不喜欢这样。很多方面是存在很多问题，但除了问题，还有尊重。”

“我不会回归，因为他们有主帅，我不可能执教一支有主帅的球队。你要尊重俱乐部，也要尊重主帅，他不是无名小卒。我没骗你们，我真的希望球队能够扭转局面，让一切重回正轨。”

在谈到自己未来职业规划的时候，穆里尼奥没有给出很明确的答复，但表示自己正在上德语课程。

“周日有切尔西比赛的时候，我会来到天空体育工作，每个月一次。我不想每天都来。我很享受这份工作，因为可以处在和教练席不一样的视角来看比赛。”

“现在我在上德语课，以防有朝一日我在那里落脚，或者未来的欧冠赛场我可以用得到。这将成为我掌握的第六种语言。”