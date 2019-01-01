拉齐奥考虑接受曼联对米林科维奇的报价

意甲俱乐部承认他们将以合适的价格出售他们的球星中场，这给了红魔签下这名24岁球员的希望。

拉齐奥主席洛蒂托证实，拉齐奥将考虑有关米林科维奇-萨维奇的报价，目前拉齐奥和曼联的转会联系日益紧密。

据报道，中场球员米林科维奇-萨维奇已经口头同意加盟英超豪门曼联。

据报道，曼联准备出价8200万英镑(1亿美元)从拉齐奥得到米林科维奇-萨维奇，拉齐奥在2015年签下了24岁的塞尔维亚中场。

洛蒂托对意大利天空体育说:“正如我很久以前说过的，(留住米林科维奇-萨维奇)有多难并不重要。我们将看看市场能提供什么，以及未来的所有条件。我们(作为一个俱乐部)对米林科维奇感觉很好，就像他对俱乐部的感觉一样。如果有任何报价，我们将本着合作的精神来考虑，以确保俱乐部和球员的利益。”

米林科维奇-萨维奇上赛季在所有比赛中攻入7球，拉齐奥赢得了意大利杯，并在意甲联赛中排名第八。

洛蒂托此前曾承认，在他去年拒绝了多支球队对他的兴趣后，他预计留住这名俱乐部的明星中场球员会很困难。

拉齐奥主教练西蒙尼·因扎吉也表达了同样的观点，他承认要想阻止塞尔维亚人的离开是很困难的。

洛蒂托补充说:“我们去年夏天的投资本应该让我们有资格进入欧冠，但我们希望能从这次经历中吸取教训。”

如果法国国脚博格巴离开老特拉福德的话，曼联主帅索尔斯克亚可能会把目光投向米林科维奇-萨维奇作为博格巴的替代者。