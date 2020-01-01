拉齐奥因球迷歧视巴洛特利被罚款两万欧元

布雷西亚和拉齐奥的比赛在种族歧视歌声中一度暂停。

拉齐奥已经被罚款2万欧元，因为上周末在布雷西亚的意甲比赛中，主队前锋巴洛特利再次成为种族歧视的对象。

这位前锋在比赛进行到第18分钟时率先破门，随后比赛进行到第30分钟时，1500名客场球迷齐声发出猴子叫声，比赛因此暂停。

在警告如果歧视行为继续下去，比赛将被取消后，比赛重新开始。拉齐奥最终以2-1赢得了比赛。

“这是一场令人痛心的失利，但我们会更强大地回来，我们在正确的道路上！”巴洛特利在他的进球视频下配文。

“今天在球场上的拉齐奥球迷，为你感到羞耻！#对种族歧视说不。”

拉齐奥方面现在知道了他们因为这起事件得到的惩罚：罚款2万欧元。

本赛季到目前为止，意甲一直被种族歧视事件所困扰。

巴洛特利之前在维罗纳受到种族歧视后曾威胁要离开球场，而国际米兰前锋卢卡库2-1击败卡利亚里的比赛中罚进点球后被主场球迷发出的猴子叫声攻击

卢卡库对意大利体育报说:“欧足联现在必须做点什么了，因为在球场上这样做是不对的。”

不仅仅是球迷们作出攻击，意大利媒体《罗马体育报》在刊登国际米兰与罗马的“黑色星期五”封面后也受到了严厉的批评。

去年12月，意大利足球管理机构在其米兰总部周围张贴了“反对种族主义”的海报，上面用各种不同的配色绘画了黑猩猩。