拉齐奥体育总监塔雷：取消意甲联赛将引起另一场灾难

阿尔巴尼亚人警告足协和联盟不要取消2019- 2020年的比赛，并坚称这样的情况会导致俱乐部“崩溃”。

如果因为新型冠状病毒爆发而取消目前的意甲联赛，那将是一场“灾难”，拉齐奥体育主管伊格利·塔雷表示。

由于新型冠病毒疫情危机，意甲联赛目前已进入了无限期停赛状态，根据政府的新规定，所有俱乐部的球员和工作人员目前都处于自我隔离状态。

此次疫情对意大利的打击比世界上任何其他国家都要严重，迄今他们已确诊了101739例，记录在案的死亡人数则达到了11591人。

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尽管意甲还有13轮比赛要踢，但有消息称如果新型冠状病毒危机在未来几周内继续蔓延，本赛季剩余比赛将会被取消，现有成绩也将因此作废。

然而，塔雷表示，现在就做出最终决定还为时过早，他认为，比赛必须继续下去，这是“出于对死者的尊重”，而得出的自然结论。

“这个赛季必须踢完。”拉齐奥体育总监告诉Sport1。

“现在还不是决定取消联赛的时候。感染的人数正在减少，断然取消这个季节是不公平的。”

除此之外，塔雷还补充了提前结束赛季可能带来的财政影响：“对意大利足球来说，如果就此取消联赛将会是一场灾难。”

“我们将竭尽全力阻止这一切发生。在意大利足球中，超过75%的俱乐部都需要通过电视转播权来筹集下一赛季的预算，如果没有这些收入，他们就会崩溃。”

目前，所有球员都被迫在家中进行体能训练，由于意大利实施了封城措施，训练设施的使用受到了限制。

塔雷补充道：“我们想要让比赛恢复正常，在训练方面也是如此。球员们不会等待任何其他的事情，他们只会等待一切回归正常的那一刻。”

“而到那时候，我们将不得不缓慢地恢复状态，尽快走出这个可怕的时刻。”

佛罗伦萨老板罗科·科米索在周一接受意大利广播公司RAI的采访时也谈到了目前的意甲停摆问题，但他和塔雷的看法有些不同。

“现在需要优先讨论健康问题，之后我们再来谈足球。我们现在没法训练，因为疫情还没结束，我认为这赛季有很大的几率不会结束。”

除了联赛是否会重开的问题，塔雷还谈到了俱乐部与球员的降薪谈判。

“我们目前还没和球员们讨论减薪的问题，但我能够预见拉齐奥很快也会采取减薪的措施。我感觉现在就像生活在恐怖片里，当你看到军队的卡车载着棺材一辆接一辆离开时，你也会感到震惊与沉默。”