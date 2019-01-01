拉齐奥主席承认：今夏留住米林科维奇越来越难

在曼联、巴黎圣日耳曼和尤文图斯都对他表示感兴趣之后，这家意甲俱乐部在留住他们的球星方面可能会遇到困难。

拉齐奥主席洛蒂托强调，在目前的转会窗口中留住米林科维奇-萨维奇将会越来越困难。

现年62岁的洛蒂托将在周五庆祝他掌管首都俱乐部15周年，他的言论将提醒那些对塞尔维亚天才中场球员米林科维奇-萨维奇表现出极大兴趣的人。

据说曼联、巴黎圣日耳曼和尤文图斯都在询问这名24岁的球员的转会事宜，他是一名禁区球员，同时也是球队的一名机具创造性的球员。

米林科维奇-萨维奇代表塞尔维亚参加了2018年的世界杯，他在2015年从热克加盟拉齐奥。他在蓝鹰出场163次，攻入31粒进球。

洛蒂托在接受《罗马体育报》采访时承认:“我们创造了一个温室，人们可以理解，人们不能被迫在一个让他们感到局促的环境中扮演自己的角色。”

“米林科维奇表现出了诚意和责任感，所以他不是这样的人。他在这里感觉很好。

“去年我成功地抵御住了其他俱乐部的攻击，但今年如果能给球员一个不同的解决方案，我的武器会更少。”

“假设我去年用完了一些武器。”

有报道称，拉齐奥已经拒绝了曼联8000万欧元(7200万英镑/ 9000万美元)的报价，意甲球队坚持至少1亿欧元的转会费，以出售他们的未清偿资产。

他们现在处于坚持自己立场的有利位置，因为米林科维奇-萨维奇最近才延长了他与俱乐部的现有合同到2023年。

在7月初，有报道说拉齐奥体育总监塔雷已经飞往伦敦与曼联进行会谈，但是自那以后就没有官方消息了。

这名拉齐奥球员将会是博格巴的一个很好的替代者，因为有传言说法国人将在今年夏天离开老特拉福德。

米林科维奇-萨维奇和博格巴的作用相似，上赛季在国内比赛中，他为球队的进攻贡献了5个进球和3次助攻。