拉菲尼亚：我希望内马尔回到巴萨

巴萨中场拉菲尼亚希望看到巴西球星内马尔重回诺坎普。

拉菲尼亚希望内马尔回到巴塞罗那，重建他与梅西和苏亚雷斯组合的“纯魔法”。

27岁的内马尔与重返诺坎普有着密切的联系。两年前，他以2.22亿欧元(2.5亿美元/ 1.99亿英镑)的价格转会巴黎圣日耳曼，在打破世界纪录的同时震撼了足球界。

自那以后，巴西人代表法甲俱乐部出场58次，在所有比赛中攻入51粒进球。

然而，尽管他帮助俱乐部在国内继续取得成功，获得了两次法甲冠军、一次法国联赛杯冠军和一次法国杯冠军，但欧冠的成功却像以往一样难以捉摸。上个赛季巴黎圣日耳曼以惊人的方式被曼联逆转淘汰。

尽管如此，拉菲尼亚还是欢迎这位巴西国脚回到俱乐部。在巴萨的四个赛季里，他攻入105粒进球，其中有三个赛季他与梅西和苏亚雷斯一起踢球。

“我希望内马尔能回来。他是一名出色的球员，这对巴萨来说真的很好。我从来没有见过像梅西-内马尔-苏亚雷斯这种三叉戟，纯粹的魔术。我希望安托万·格里兹曼也能来。”

随着格里兹曼和内马尔的到来，包括拉菲尼亚在内的几名球员都有可能离开诺坎普。

据报道，与巴萨签约至2020年的拉菲尼亚是瓦伦西亚的目标，但这名26岁的球员希望在可预见的未来留在西甲冠军球队。

他说:“我希望下个赛季我能留在巴塞罗那，我将继续战斗下去。我想踢足球，巴塞罗那是我的家，我和俱乐部有合同，我很有信心。”

即使没有像内马尔和格里兹曼这样的球员，巴塞罗那本赛季还是赢得了西甲冠军，这是俱乐部连续第二个赛季夺冠，也是过去10个赛季的第8次。