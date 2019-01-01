拉莫斯追平梅西进球纪录 16个赛季年年开花

在与莱加内斯的比赛中完成破门的西班牙后卫，成为了继梅西之后西甲第二名连续16个赛季都取得进球的球员。

周三的西甲联赛，皇马坐镇伯纳乌迎战莱加内斯，拉莫斯主罚点球命中，帮助球队5-0大胜对手。

这也意味着从2004-05赛季开始，拉莫斯每个赛季都能够有进球入账。加上本赛季的这粒进球，这位33岁的皇马后卫已经连续16个赛季都能为自己的球队攻破对手球门。这一成就此前只有作为前锋的巴萨队长梅西有幸达成。

2005年，拉莫斯来到皇马的第一个完整赛季，他就在面对塞维利亚的比赛中打入了自己的首粒西甲进球。到目前为止，他共为白衣军团在西甲中出场468次，打入62粒进球。

虽然现在的梅西已经多次加冕欧洲金靴，当他的2004-05赛季，也是他升入一线队之后的第一个赛季，其实仅有一个进球入账。不过在16年的岁月中，他的杀手本性很快显现，并且始终保持着极高的进球效率。加上当地时间周二晚间进行的比赛，阿根廷人也已经为巴萨出场457次，打入423球。

而对拉莫斯而言，2019年的10月是值得庆祝的。他在也打破了由前队友卡西利亚斯保持的西班牙国家队出场纪录。

在对阵挪威的欧预赛之后，拉莫斯已经为斗牛士军团出场168次。他告诉记者：“纪录就是用来打破的。我希望这种动力，激情和野心能够一直伴随我，让我的出场次数可以增加到200场，这就是我的目标。你必须把目标定得难度大一些。”

身披红色战袍的拉莫斯已经帮助西班牙国家队获得过一个世界杯冠军和两个欧洲杯冠军，但他依然期待着在明年的东京奥运会上，能够再刷出一个冠军。