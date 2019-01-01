拉莫斯追平卡西国家队出场次数 并列西班牙第一

这名后卫追平了前队友的纪录，并列西班牙国家队出场次数榜首。

塞尔吉奥·拉莫斯加入了追平了伊克尔·卡西利亚斯，成为西班牙历史上出场次数最多的球员。

这位中后卫在2020年欧洲杯预选赛对阵法罗群岛的比赛中首发出场，在国家队的出场次数达到167次。

主教练罗伯特·莫雷诺在2-1战胜罗马尼亚的比赛后做出了9个改变，拉莫斯和前锋罗德里戈是仅有的两名连续首发的球员。

拉莫斯第一次代表西班牙国家队出场是在2005年3月26日，当时年仅18岁零361天的拉莫斯帮助球队以3-0战胜了中国队。拉莫斯是西班牙半个多世纪以来最年轻的出场球员。

在2008年至2012年间，他帮助西班牙成为国际足球史上最具统治力的球队之一。

在2008年欧洲杯、2010年世界杯和2012年欧洲杯上，这名后卫都是球队的关键成员，出任球队右后卫和中后卫。

拉莫斯在2013年完成了他在西班牙国家队的第100次出场。

随着卡西利亚斯在2016年欧洲杯被德赫亚替代，拉莫斯接过国家队队长袖标，带领球队在小组赛中获得第二名，随后在16强比赛中被意大利击败。

在为西班牙打进21球之后，拉莫斯已经接近了后卫进球最多的国家队纪录，同时他也接近了吉安路易吉·布冯的欧洲国家队出场纪录，只差9次出场就能追上这位意大利传奇人物。

拉莫斯在比赛前得到了他的国家队队友、巴萨的对手布斯克茨的祝贺。布斯克茨说，有这位后卫担任队长是一种荣誉。