拉莫斯：要是想要个人奖项 我还不如去打网球

这位皇家马德里队长对周一的国际足联最佳奖项不屑一顾，尽管他为马塞洛入选世界男足最佳十一人进行了辩护。

皇家马德里队队长塞尔吉奥·拉莫斯表示，如果他想获得个人奖项，他本可以成为一名网球运动员。

周一，梅西击败利物浦后卫范戴克和尤文图斯前锋C罗，获得2019年世界足球先生。美国球星梅根·拉皮诺获得世界足球小姐。

尤克洛普击败曼城主帅瓜迪奥拉和热刺的毛里波切蒂诺，并凭借带领利物浦夺得欧冠冠军，获得国际足联最佳男教练奖。

拉莫斯在职业生涯第十次入选国际足联最强男足11人阵容提名后出席了这次颁奖典礼，但他更愿意用个人荣誉来交换球队奖杯，因为皇马上赛季只赢得了世俱杯。

拉莫斯在米兰著名的斯卡拉歌剧院表示:“我宁愿不入选，也要皇马赢得冠军。如果我想赢得个人奖项，我就会全身心地投入网球。”

“当球队赢的时候，我们总是赢。去年不是一个好赛季，但皇家马德里有球员入选最佳十一人阵容是个好征兆。”

在国际足联最佳十一人阵容名单中一些令人惊讶的选择，而这是一份由专业人士投票选出的2019年最佳球员名单。

拉莫斯、马塞洛和2018年国际足联最佳男球员奖得主莫德里奇尽管在2018-19赛季所在的皇马举步维艰，但他们仍然入选。

马塞洛的入选尤其值得怀疑，这位巴西后卫在过去的一年里已经失去了在伯纳乌无可争议的首发位置，他在上赛季只首发出战了21场西甲比赛。

拉莫斯在被问及有关马塞洛时坚称：“他是世界上最好的球员之一，每个人都可以发表评论，而且很难让每个人都满意。”

拉莫斯和皇马在五场比赛后获得11个积分，并列排在西甲榜首，他们将在周三主场迎战奥萨苏纳。

与同城死敌马德里竞技的德比战将会在周六的万达大都会球场举行。