拉莫斯：成功的秘诀是努力 身为队长责任重大

皇马队长在周日的德比大战前谈到了他在西班牙首都的经历。

塞尔吉奥·拉莫斯透露了他在皇家马德里取得成功的秘密，皇马正在为周日与巴塞罗那的比赛做准备。

这名33岁的球员在2005年从塞维利亚加盟皇马，并在此段时间里获得了四次联赛冠军，以及一系列国内奖杯。

拉莫斯在欧洲赛场上也取得了成功，四次夺得欧洲冠军联赛冠军，三次夺得欧洲超级杯冠军。

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皇家马德里目前落后巴塞罗那两分。拉莫斯坚称他和他的队友们都在专注于手头的工作。

当被问及在马德里的成功时，拉莫斯告诉西甲官方：“成功的秘诀就是努力。这是奉献精神，不要失去专注或野心。这是基本的。”

“这很艰难，但如果你每个赛季都能重新调整自己，继续战斗，赢得奖杯，保持想要赢得新头衔的态度，这真的很重要。照顾好自己，保持最佳状态一直是我脑海中最重要的事情。”、

“你每年都会学到新东西，所以总有提升的空间。这是你必须关注的，要不断改进，充分利用你所处的环境。”

拉莫斯在去年12月成为代表皇马出战国家德比次数最多的球员，他也很接近劳尔的队史出场纪录。

在谈到为皇马效力对他的意义时，拉莫斯补充道：“对我来说，能够代表皇马并担任队长是一种荣幸。”

“这让我非常非常自豪。在这里生活这么多年是一个成长的过程。你随着经验和多年来的比赛成长。有好的和坏的经历。”

“我很荣幸能戴上皇马队长的袖标，并知道你是成千上万孩子和队友的榜样。这是一项重大的责任，所以我尽我所能，不仅是为了我的队友，也是为了让整个皇马家族都能以他们的队长为荣。”