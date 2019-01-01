拉莫斯宣布留在皇马：我是马德里主义者

有传闻称拉莫斯将离开他效力了14年的皇马，但他召开新闻发布会辟谣。

皇家马德里队队长塞尔吉奥·拉莫斯宣布，尽管收到了来自中国的邀请，但他打算下赛季继续留在俱乐部。

这位33岁的中后卫的未来在最近几周受到了质疑，有报道称他可能会离开过去14个赛季效力的俱乐部。

正是这些报道促使拉莫斯采取行动，拉莫斯周四召开新闻发布会，宣布他希望留在西班牙首都。

“我是名马德里主义者。我想在这里退役。”拉莫斯告诉记者：“我不希望球迷有任何疑问。关于我的未来有太多的猜测，我想重申我对俱乐部的承诺。”

当被问及他和俱乐部主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯的关系时，他补充道：“我和主席的关系就像父子关系。”

在宣布这一消息的同时，有传言称拉莫斯将在夏季加盟中国，这将带来丰厚的利润。拉莫斯承认，他收到了来自远东的邀请，但他很快就解决了自己的处境。

“有一个来自中国的报价，”他确认，“如果我觉得自己(在皇马)不受欢迎，那么这是另一个选择。”

“但目前我的合同是和皇马的，我的计划是履行完我的合同。和阿贾克斯的比赛制造了很大的紧张气氛，这是真的，是时候让我们重新开始了。重要的是，我觉得我在这里被球迷，队友，当然还有主席所需要。”

在强调了他对皇马的承诺后，拉莫斯说他想公开发言：“这样我们就能享受这个夏天，并确保我的名字不会出现在头条上。”

他说：“看到一些不真实的故事流传开来，我感到很恼火。当我和俱乐部出现这种情况时，人们认为这是钱的问题，这是错误的。”

本周早些时候，佩雷斯表示西班牙国脚不会以自由转会的方式离开伯纳乌，因为他有可能加盟中超联赛。

拉莫斯回应这些评论说：“我与主席举行了一个私人会议，在那里我通知了他来自中国的提议。这是一场被泄露的私人谈话，其结果是我们在过去几天里看到的恐慌。这也是我召开这次新闻发布会的动机。”

这名后卫承认他可能会受到马德里球迷的嘘声，但他也承认这可能发生在任何人身上。

拉莫斯说：“球迷们吹口哨是为了得到球员们的回应。我已经试过了。甚至克里斯蒂亚诺也被吹了口哨。有时候足球比赛的结果并不像我们希望的那样。”

不过，他没有排除在未来几个赛季某个时候离开西班牙的可能性，但他表示，他永远不想以对手的身份面对皇家马德里。

“我的目标是和主席打造一个新的皇马，并开始展望未来。我还有体力为俱乐部踢球。这种情况会持续多久?我不知道……两年，四年，六年。当我要离开的时候，我会这样做，但在一个我永远不用面对皇马的地方。”

尽管目前有来自中国的报价，皇家马德里并不完全确定拉莫斯会在那里或者其他地方踢球，又或者只是在他在马德里的日子结束后挂靴。

“我不确定自己是否会把中国作为未来的目的地。我在那里一直受到热烈欢迎，但我真的不知道两、四年后我会去中国、美国，还是继续当教练。”