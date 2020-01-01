拉莫斯：国家德比意义重大 不厌倦胜利是皇马哲学

皇马队长表达了对他的前队友和现任主帅的钦佩之情。

皇家马德里队长塞尔吉奥·拉莫斯表示，他希望齐达内能够继续执掌俱乐部多年。

“齐达内是一位出色的教练。”拉莫斯在被问及他的主帅时说：“不仅仅是因为数据和我们和他一起赢得的所有奖杯，还因为他作为球员在这里很多年了。”

“他在更衣室工作得很好。他在这个意义上是有特权的；他曾以球员的身份生活，现在他以教练的身份管理球队。不是每个人都能做到。”

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在谈到他对竞争的态度是否在这些年里有所改变时，拉莫斯补充道：“我不知道，也许你年轻的时候没有想太多。”

“随着时间的推移，你会变得更有经验，但你也会比以前更多地考虑国家德比这样的事情。”

“就我而言，我对这些比赛和几年前一样兴奋。我不会把它当作我的最后一场比赛，我把它当作我的第一场比赛，怀着同样的雄心和必胜的渴望。”

“我们都知道，这不是一场普通的比赛。虽然这是三分，就像其他比赛一样，但击败巴塞罗那是重要的，对我们来说真的是一个巨大的鼓舞。对他们来说也是一样的。”

皇马如果赢球将超越巴萨升到榜首，拉莫斯已经将他的目标锁定在这一点上，以赢得他们自2016-17赛季以来的首个联赛冠军。

“我们的目标是胜利，保持胜利，不厌倦胜利。”这名后卫补充道：“这就是皇马的哲学。”

“考虑到我们本赛季已经赢得了一个冠军，西班牙超级杯，我们想通过赢得更多来结束这个赛季。”

“西甲和欧冠，我们知道这很困难，但我们的心态很好。在足球界，任何事情都有可能发生，但是我们必须战斗到最后，坚持到最后，按照人们期望的那样努力。”

“我们将尽我们所能，希望我们能在赛季结束时举起奖杯。归根结底，这就是让你在足球里与众不同的地方。”