绝对顶级 拉莫斯：内马尔是世界前三之一

在周六西甲1-1战平皇家巴拉多利德后，这名后卫被问及这位大巴黎球星。

皇家马德里队长塞尔吉奥·拉莫斯说，内马尔是“世界前三”之一，这位巴黎圣日耳曼球星与西甲豪门有联系。

内马尔以世界纪录的转会费加盟巴黎圣日耳曼两年之后，回归巴塞罗那和加盟皇家马德里的传言甚嚣尘上。

据报道，双方都在与巴黎圣日耳曼就内马尔问题进行谈判，尽管拉莫斯认为巴西人是世界上最好的球员之一，但他很快补充说，白衣军团已经准备好与球员们一起前进。

拉莫斯对记者说:“内马尔是一名顶级球员，世界排名前三。谈论签约是对这支优秀球队的不尊重。这些事情在皇马总是被谈论，当转会窗口打开时更是如此。球员们对这些东西必须很冷淡。”

拉莫斯说：“我们将继续推进现有的计划。我们都需要保持紧密。重新激活贝尔或哈梅斯这些球员是另一个解决方案。”

然而，据报道，门将纳瓦斯将离开伯纳乌。

纳瓦斯在被告知他将作为库尔图瓦的替补后，与法甲冠军巴黎圣日耳曼联系在了一起。

“他是世界上最好的门将之一。”拉莫斯补充道：“关于门将位置的争论一直存在，但皇马需要两名优秀的门将，库尔图瓦和纳瓦斯是两名出色的门将。我希望纳瓦斯留下来，因为他也是一个出色的球员、队友，也是我的朋友。”