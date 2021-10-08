拉米：梅西比以前好防了 虽然我没赢过他但和他换过很多球衣

这位特鲁瓦的法国后卫谈到自己在面对梅西时的糟糕纪录

前塞维利亚中卫拉米表示现在的梅西比以前容易防守，并称这位阿根廷巨星已经变得更像一个传球手。

梅西被广泛认为是足球历史上最伟大的球员之一，他在巴萨出场778次，打进672球，赢得多座西甲和欧冠冠军，以及6座金球奖。今夏，他与巴萨合约到期，并自由转会加盟巴黎圣日耳曼，在这里他的开局有些慢热，至今只打进1球。

拉米此前效力瓦伦西亚和塞维利亚时曾12次与梅西同场竞技，虽然从来没有赢过梅西，但他认为当两人在法甲相遇时，自己不会像之前那么狼狈了。

拉米说道：“当然，我从来没有赢过梅西，但有过平局，而且我和他换了四五件球衣。那时候他太强了，他总是站在我身后处于越位位置，然后后退一步完成反越位再前插。”

“现在他更像一个传球手，所以防守球员面对他会更轻松一些，因为我们可以等待他先出击。我不认为他现在能像以前那样做那么多变向动作了。”

拉米还谈到了姆巴佩，他说道：“我很喜欢姆巴佩，我希望他能赢得金球奖，我也很高兴他留在巴黎，因为梅西将让他踢得非常享受。”

“老实说，如果姆巴佩理解了自己扮演的角色，那么巴黎会给对手造成很多伤害。”