不只是足球 拉皮诺：这项美丽的运动可以改变世界

这名美国球员认为斯特林和库利巴利的行动会给足球带来积极的改变。

梅根·拉皮诺在最佳国际足联颁奖典礼上发表获奖感言时，呼吁其他职业球员充分利用这个“独一无二”的机会，“永远改变这个世界”。

周一，拉皮诺在米兰的颁奖典礼上获得国际足联年度最佳女子球员后，利用这个平台畅谈了现代足球中一些值得注意的问题。

在拉希姆·斯特林和卡里杜·库利巴利勇敢地面对种族主义事件后，这位美国国脚公开表示，她受到了这两人的启发。她还提到了其他一些事件，这些事件凸显了足球运动中仍然存在的对同性恋的恐惧和不平等。

拉比诺最后呼吁在场的人和观看比赛的人利用这项运动提供的平台，为未来做出改变。

34岁的拉皮诺说：“今年最让我感动的一些故事是：拉希姆·斯特林和卡里杜·库利巴利，他们在球场上令人难以置信的表现，但他们今年不得不面对令人厌恶的种族主义，而且可能是在他们的一生中都如此。”

“一位年轻的伊朗女子最终自焚，因为她无法观看比赛，一个被MLS“淘汰”的球员和其他无数被“淘汰”的LGBTQ女球员，她们如此努力，不仅是为了参加自己热爱的运动，也是为了对抗我们普遍存在的对同性恋的憎恶。这些都是给我很大启发的故事，但它们也让我有点悲伤和失望。我觉得，如果我们真的想要有意义的改变，我认为最鼓舞人心的是，除了拉希姆·斯特林和库利巴利，如果所有人都像他们一样对种族主义感到义愤填膺。如果其他所有人都像LGBTQ球员那样义愤填膺，如果所有人都对同工同酬感到义愤填膺，或者对女子比赛缺乏投入感到义愤填膺，那对我来说将是最鼓舞人心的事情。作为职业足球运动员，我们拥有如此难以置信的机会，如此多的成功——无论是经济上的还是其他方面的——我们拥有令人难以置信的平台。我请在座的每一个人把你们的平台借给其他人，让他们站起来，分享你们的成功。”

“我们在足球中有一个独特的机会，不同于世界上任何其他运动，用这个美丽的运动来永远改变这个世界。我希望你们牢记在心，做点什么，做任何事。我们在这个房间里拥有不可思议的力量。”

在法国举行的女足世界杯上，拉皮诺获得金靴奖和金球奖，这是她职业生涯中第一次获得最佳女子球员奖。

她说：“非常感谢你们这些年来一直给予我的支持，特别是在过去一年里。

“我一生中遇到的所有教练，尤其是今年和最近几年。我们的教练组，吉尔·埃利斯和其他人已经把我们都放在了一个重要的位置，以取得我们一直以来的成功。我所有的队友都一直忍受着我的糟糕状态，有时让我有点疯狂，但当我需要的时候，让我融入——嗯，谢谢现在所有的队友，也谢谢我过去所有的队友。正如因凡蒂诺所说，今年对女足来说是不可思议的一年。对于那些刚刚注意到的人，没关系，你来晚了一点，但是我们会原谅你的。我们才刚刚开始。这真是不可思议。”