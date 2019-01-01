不只是足球 拉皮诺：这项美丽的运动可以改变世界
梅根·拉皮诺在最佳国际足联颁奖典礼上发表获奖感言时，呼吁其他职业球员充分利用这个“独一无二”的机会，“永远改变这个世界”。
周一，拉皮诺在米兰的颁奖典礼上获得国际足联年度最佳女子球员后，利用这个平台畅谈了现代足球中一些值得注意的问题。
在拉希姆·斯特林和卡里杜·库利巴利勇敢地面对种族主义事件后，这位美国国脚公开表示，她受到了这两人的启发。她还提到了其他一些事件，这些事件凸显了足球运动中仍然存在的对同性恋的恐惧和不平等。
拉比诺最后呼吁在场的人和观看比赛的人利用这项运动提供的平台，为未来做出改变。
34岁的拉皮诺说：“今年最让我感动的一些故事是：拉希姆·斯特林和卡里杜·库利巴利，他们在球场上令人难以置信的表现，但他们今年不得不面对令人厌恶的种族主义，而且可能是在他们的一生中都如此。”
“一位年轻的伊朗女子最终自焚，因为她无法观看比赛，一个被MLS“淘汰”的球员和其他无数被“淘汰”的LGBTQ女球员，她们如此努力，不仅是为了参加自己热爱的运动，也是为了对抗我们普遍存在的对同性恋的憎恶。这些都是给我很大启发的故事，但它们也让我有点悲伤和失望。我觉得，如果我们真的想要有意义的改变，我认为最鼓舞人心的是，除了拉希姆·斯特林和库利巴利，如果所有人都像他们一样对种族主义感到义愤填膺。如果其他所有人都像LGBTQ球员那样义愤填膺，如果所有人都对同工同酬感到义愤填膺，或者对女子比赛缺乏投入感到义愤填膺，那对我来说将是最鼓舞人心的事情。作为职业足球运动员，我们拥有如此难以置信的机会，如此多的成功——无论是经济上的还是其他方面的——我们拥有令人难以置信的平台。我请在座的每一个人把你们的平台借给其他人，让他们站起来，分享你们的成功。”
“我们在足球中有一个独特的机会，不同于世界上任何其他运动，用这个美丽的运动来永远改变这个世界。我希望你们牢记在心，做点什么，做任何事。我们在这个房间里拥有不可思议的力量。”
在法国举行的女足世界杯上，拉皮诺获得金靴奖和金球奖，这是她职业生涯中第一次获得最佳女子球员奖。
她说：“非常感谢你们这些年来一直给予我的支持，特别是在过去一年里。
“我一生中遇到的所有教练，尤其是今年和最近几年。我们的教练组，吉尔·埃利斯和其他人已经把我们都放在了一个重要的位置，以取得我们一直以来的成功。我所有的队友都一直忍受着我的糟糕状态，有时让我有点疯狂，但当我需要的时候，让我融入——嗯，谢谢现在所有的队友，也谢谢我过去所有的队友。正如因凡蒂诺所说，今年对女足来说是不可思议的一年。对于那些刚刚注意到的人，没关系，你来晚了一点，但是我们会原谅你的。我们才刚刚开始。这真是不可思议。”