拉涅利谈德罗西离开：肯定是一场盛大的欢送会

周日的比赛将是德罗西在罗马的告别赛，主教练拉涅利期盼着能够给他一个感人的欢送会。

拉涅利表示，如果能让德罗西在自己的告别赛上佩戴特制的袖标，那么即使被罚款，自己也心甘情愿。

之前，俱乐部并未与35岁的老将德罗西更新合同。在周日，他将离开自己效力了19年的罗马。

在发布会上，拉涅利说到：“从比赛开始的时候，德罗西就将佩戴袖标。他值得场内所有人为他起立致意。这必须是一场盛大的欢送会，他一定要享受这段时光。”

“我希望届时能有配得上德罗西的气氛，也希望观众们能够表达出他们对他所有的爱。这对德罗西来说，必须是一场盛大的欢送会，因为他为罗马做的和如何效力俱乐部都是有目共睹的。”

“对我来说，德罗西最特别的就是他在比赛中传达出的他对俱乐部的爱与激情。我相信他也十分不愿意离开，在比赛中，我不确定他是否愿意佩戴袖标，但我很乐意接受因此而产生的罚款。”

“我很开心德罗西有一场这样的欢送会，而我也会带着开放的心态离开罗马，希望他们在未来能够一切都好。”

周日的比赛也将同样见证拉涅利的离去。在赛季最后一场比赛之前，罗马排行第六，距离赢得下个赛季的欧冠席位有3分的差距。

“我还是一位欧式教练，所以只要有俱乐部邀请我，我就会前往。”拉涅利说到。

“罗马有着很优秀的队员，老球员和年轻球员比例适当。当然，我们原本希望年轻球员额能够表现得再好一点，不过这也可以理解。”

“球队的核心非常坚实而且积极向上，而且每个人都希望做到最好。”

“我们要从最坏的考虑出发，因为我们之前都会获得欧冠资格。但这并不意味着从头再来，新的教练会在之前的基础上带领队员继续前进。”