拉涅利自信能在意甲成功：桑普可不是富勒姆

在没能拯救富勒姆后，这位意大利人拒绝将这份工作与他现在面临的工作进行比较。

克劳迪奥·拉涅利并不担心他在富勒姆的历史会在桑普多利亚重演。

这位67岁的老帅接手了意甲垫底的球队，桑普从他们的前7场比赛中只得了3分，这让迪弗朗西斯科丢了饭碗。当意大利人在2018年11月回到英超联赛时，富勒姆也是联赛积分榜上垫底的球队，但他在17场比赛中只赢了3场就被解雇了。

然而，拉涅利认为在路易吉·费拉里斯球场的任务和他在克拉文农场的任务有很大的不同。

“桑普多利亚不是富勒姆。别忘了，富勒姆是一家新崛起的俱乐部，他们的球员从未在英超联赛中出现过。”拉涅利说：“在1月份的转会窗口，他们遵循了算法的建议。这是完全不同的。桑普多利亚踢得很好，现在正在挣扎，所以现在需要努力地奋斗。积分榜下半部分球队的实力有了明显的提高，这给我们增加了困难，但这也是意大利足球回归顶级水平的标志。说实话，当我接到桑普多利亚的电话时，我很惊讶。我的膝盖做了手术，没想到这是我的药。”

“我确信这支球队不属于意甲的垫底。当一个球队处于低谷时，自然会缺乏自尊，但我希望我的队员不要放弃。我是一个体育人，所以我知道如何接受失败，如果对手更强大，那他就必须证明这一点。我不是在挑选球队，是大家必须要让我知道谁是真正想拯救桑普多利亚的人。我们需要全队、球迷和我团结一致。”

周日是拉涅利的生日，他将在主场迎战他的前雇主和他所支持的俱乐部罗马。

“我是罗马的支持者，但我一直很欣赏桑普。”他说：“当他们（桑普多利亚）在1991年赢得联赛冠军的时候我很高兴，而在1992年在温布利的欧冠决赛失利的时候我很失望。我尊重迪·弗朗西斯科，希望他尽快找到一个新的角色。在我的处子秀和生日面对罗马，一切都很美妙。当然，当我们踏上球场时，没有爱，只有专业。希望最好的球队获胜，我们将尽我们最大的努力。”